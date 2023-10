Kena Mobile opera su rete TIM, ma a differenza di quest’ultima non tutti i dispositivi sono supportati dal servizio VoLTE, anche se compatibili.

L’operatore virtuale aggiorna costantemente la lista dei dispositivi dichiarati ufficialmente compatibili con il servizio VoLTE e recentemente ha aggiunto nuovi smartphone, fra i quali spiccano gli iPhone 15 lanciati da Apple a settembre.

Il servizio VoLTE di Kena Mobile ora supporta anche gli iPhone 15

Oltre a iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max, all’elenco sono stati aggiunti anche gli smartphone ZTE Blade A33s, Blade A53 Pro e Blade V50 Design 5G, TCL 40 SE, TCL 406 e TCL Onetouch 4042S.

Nell’elenco sono stati inseriti anche HONOR 90, OPPO A58 e OPPO A38, Realme 11 5G e ulteriori dispositivi Samsung, Motorola e Xiaomi.

Vale la pena ribadire che anche altri dispositivi potrebbero essere in grado di sfruttare il servizio VoLTE offerto da Kena Mobile pur non essendo presenti nella lista ufficiale fornita dall’operatore. Quest’ultima viene infatti aggiornata periodicamente e quindi è soggetta a modifiche in qualsiasi momento.

Il termine VoLTE è un acronimo che significa Voice over LTE e indica una particolare tecnologia che permette di effettuare le chiamate telefoniche utilizzando la rete 4G per non compromettere la qualità della chiamata e la navigazione in Internet durante una telefonata.

Il servizio VoLTE di Kena Mobile è gratuito per tutti i clienti dell’operatore e consente di effettuare e ricevere chiamate rimanendo sulla rete 4G, evitando il ripiego sulla rete 2G, visto che la rete 3G è stata disattivata a ottobre 2022. Qui è possibile verificare se il proprio dispositivo 4G è abilitato al VoLTE su rete Kena Mobile.

Potrebbe interessarti: Migliori offerte telefoniche di ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Spusu, Lycamobile e Tiscali