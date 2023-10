Il presunto design di Google Pixel 8a è emerso di recente in alcuni render basati su progetti CAD trapelati. Ora la stessa fonte ha azzardato un confronto tra il design trapelato di Pixel 8a e quelli di Google Pixel 7a e Pixel 8.

Nell’immagine sottostante il noto informatore OnLeaks ha affiancato Google Pixel 8a agli altri due consanguinei presenti sul mercato per evidenziare le differenze.

Google Pixel 8a appare leggermente più alto rispetto a Google Pixel 8 e all’incirca della stessa altezza di Google Pixel 7a, quindi si può supporre che offrirà un display da 6,1 pollici, ma con cornici leggermente più spesse rispetto a Google Pixel 8.

Logicamente il design complessivo assomiglia più a Google Pixel 8, poiché gli angoli sono molto più arrotondati rispetto a quelli di Google Pixel 7a, come si vede più chiaramente nel video sottostante.

