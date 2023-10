Negli ultimi mesi il mercato degli smartphone pieghevoli sta diventando sempre più competitivo. Dopo il successo del Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4, sostituiti di recente da Galaxy Z Fold5 e Z Flip5, anche altri produttori stanno lavorando a modelli pieghevoli innovativi. OPPO sembra pronta a lanciare a breve i suoi nuovi dispositivi con schermo flessibile: il Find N3 e il Find N3 Flip. Andiamo a vedere cosa sappiamo finora su specifiche, design e possibile data di presentazione.

Tutto sul prossimo pieghevole top di gamma OPPO Find N3

Stando alle indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane, il successore del Find N2 dovrebbe avere uno schermo interno da 7,82 pollici con risoluzione 2268 × 2440 pixel. Si tratta di un pannello OLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Lo schermo esterno invece misurerà 6,31 pollici con risoluzione di 2484×1116 pixel. Anche in questo caso si parla di tecnologia OLED.

Per quanto riguarda il SoC, tutte le voci convergono sul nuovo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, il chipset più potente attualmente disponibile. La RAM dovrebbe arrivare fino a 24 GB nella versione top di gamma, mentre lo storage interno raggiungerà 1 TB.

Il comparto fotografico vedrà con tutta probabilità una tripla fotocamera posteriore con sensori da 48 megapixel (principale), 48 megapixel (ultra-grandangolare) e 64 megapixel (teleobiettivo 3x a periscopio). Data la natura del dispositivo, frontalmente ci saranno due fotocamere, rispettivamente per il display interno ed esterno: una prima unità da 32 megapixel e una seconda da 20 megapixel.

La batteria avrà una capacità di 4.805 mAh con supporto alla ricarica rapida a 100 W. Il sistema operativo sarà ovviamente Android 13 personalizzato dall’interfaccia ColorOS di OPPO. Per quanto riguarda il possibile periodo di lancio, come vedremo tra poco, i più recenti rumor parlano del quarto trimestre 2023.

Caratteristiche di OPPO Find N3 Flip, il “rivale” del Galaxy Z Flip5

Passiamo ora al Find N3 Flip, la variante con chiusura “a conchiglia” del Find N3, che di fatto sarà un vero e proprio competitor del Galaxy Z Flip5 di Samsung. Dal punto di vista del design sembra che OPPO abbia lavorato molto per rendere ancora più sottile la cerniera centrale, con un 37% in meno di componenti rispetto al predecessore Find N2 Flip.

Stando agli ultimi rumor, il display interno dovrebbe misurare 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento da 120Hz, mentre quello esterno invece dovrebbe essere un pannello AMOLED da 3,26 pollici e dovrebbe consentire di interagire con notifiche e widget in maniera più comoda e rapida.

Anche quest’anno il chipset della serie Flip di OPPO dovrebbe essere diverso da quello del fratello OPPO Find N3: a bordo dello smartphone “a conchiglia” dovremmo trovare il chip MediaTek Dimensity 9000+, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna.

In questo caso non dovrebbe cambiare il numero di fotocamere, con una configurazione tripla per il comparto fotografico posterior, con sensori da 50 megapixel per la principale, 8 megapixel per l’ultra-grandangolare e 2 megapixel, mentre frontalmente dovrebbe esserci un singolo sensore da 32 megapixel.

Lato batteria si parla di un’unità da 4.300 mAh con ricarica rapida a 44 W, quindi più lenta del fratello Find N3. Anche in questo caso il sistema operativo dovrebbe essere Android 13 con l’interfaccia grafica ColorOS 13.

Possibile data di lancio e disponibilità

Stando a un contest pubblicato da OPPO in India, il lancio globale del Find N3 Flip dovrebbe avvenire nel corso del mese di ottobre. L’azienda cinese non ha indicato una data precisa, ma il contest rimarrà attivo fino al 24 ottobre; è dunque probabile che lo smartphone venga presentato ufficialmente nella terza settimana di ottobre, anche se al momento non ci sono conferme.

Per quanto riguarda il prezzo, OPPO dovrà necessariamente posizionare Find N3 Flip in maniera competitiva rispetto ai dispositivi pieghevoli rivali, in particolare il Galaxy Z Flip5 di Samsung. Possiamo aspettarci un costo leggermente superiore ai 1.000 euro per la versione base, in linea con il modello dello scorso anno. A tal proposito, maggiori dettagli verranno ovviamente svelati al momento del lancio ufficiale. Non ci resta altro da fare che attendere ancora qualche settimana per conoscere prezzi e disponibilità di questi interessanti foldable targati OPPO.

