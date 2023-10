Google Pixel 7a torna in super offerta su Amazon grazie alla Festa delle Offerte Prime, l’attesissimo evento autunnale che “prende il posto” del Prime Day visto lo scorso anno. L’evento propone una miriade di sconti su smartphone Android e altri prodotti tech (e non solo) ed è disponibile solo il 10 e l’11 ottobre 2023. Tra le migliori proposte abbiamo proprio Google Pixel 7a, in sconto da solo o con bundle che comprendono una custodia originale in silicone oppure Chromecast con Google TV (HD).

Google Pixel 7a in sconto con la Festa delle Offerte Prime di Amazon

Qualche giorno fa abbiamo scoperto ufficialmente Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, che come previsto sono stati lanciati a prezzi coerenti con le specifiche tecniche. Chi non è interessato a spendere così tanto può dare un’occhiata alle offerte Amazon per Google Pixel 7a, ossia il modello di fascia media.

Quest’ultimo mette a disposizione un display 20:9 OLED da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz e lettore d’impronte digitali integrato, e il SoC Google Tensor G2, al cui fianco trovano spazio 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria interna UFS 3.1, insieme al coprocessore di sicurezza Titan M2. Il comparto fotografico offre una doppia fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 64 MP e sensore ultra-grandangolare da 13 MP, e una fotocamera da 13 MP integrata tramite un foro nello schermo. Non mancano 5G dual SIM (con eSIM), VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C 3.2 Gen 2. La batteria arriva a 4385 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 18 W e la ricarica wireless (qui per le specifiche tecniche complete).

Lo smartphone è stato lanciato con Android 13, con la promessa di almeno tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza, e ha ricevuto qualche giorno fa Android 14 in versione stabile (arrivato dopo un programma beta più lungo del solito).

Google Pixel 7a ha debuttato al prezzo consigliato di 509 euro per l’unica configurazione da 128 GB, e non è semplice trovare sconti consistenti. Grazie alla Festa delle Offerte Prime potete acquistarlo in promozione su Amazon a cifre più interessanti, con consegna inclusa (venduto e spedito da Amazon, con consegna rapida): vi bastano 455 euro per portarlo a casa, con qualche euro in più richiesto per la versione bundle con cover in silicone originale o Chromecast con Google TV (HD). Se siete interessati potete seguire i link qui sotto, mentre in fondo (e nel video qui sopra) potete consultare la nostra recensione per eventuali dubbi.

Le offerte qui sopra potrebbero subire variazioni di prezzo nel corso dell’evento (anche in meglio), oppure andare esaurite nel giro di pochi minuti. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero non essere troppo generose e potrebbero terminare da un momento all’altro. Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire tutti i ribassi della Festa delle Offerte Prime di Amazon potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di seguirci anche attraverso i nostri canali Telegram Prezzi.tech e Prezzi.casa per non perdervi le migliori offerte del momento (e non solo).

Offerte per categoria

Tutti gli sconti della Festa delle Offerte Prime

Leggi anche: Recensione Google Pixel 7a