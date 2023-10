HONOR 90 è un interessante smartphone Android di fascia media, caratterizzato da un design sottile ed elegante, la giusta potenza sotto al cofano, tanta memoria, un buon comparto fotografico e un prezzo in linea con quello che offre attualmente la fascia media.

HONOR però, spesso e volentieri, tramite il proprio store ufficiale propone offerte interessantissime (come quelle che vi abbiamo segnalato ieri su Magic5 Pro e MagicBook X 16 2023): anche il medio-gamma nella sua configurazione top è acquistabile sul sito Hihonor a un prezzo interessantissimo, che pareggia quello della promo lancio, grazie a un coupon sconto esclusivo.

HONOR 90 (12+512 GB): è il momento giusto per acquistarlo

Sul portale Hihonor, lo smartphone HONOR 90 è già proposto in sconto al prezzo di 449,90 euro nella versione 8+256 GB (invece di 549,90 euro) e al prezzo di 499,90 euro nella versione 12+256 GB (invece di 599,90 euro).

Grazie al codice sconto esclusivo ATUTTOANDROID80, però, HONOR dà la possibilità di risparmiare altri 80 euro sulla versione “top” 12+256 GB che potrà essere acquistata a soli 419,90 euro (quindi 180 euro in meno rispetto al prezzo di listino), lo stesso prezzo proposto in fase di lancio lo scorso luglio, nelle quattro colorazioni disponibili (Midnight Black, Emerald Green, Diamond Silver e Peacock Blue).

Acquista HONOR 90 in offerta a 419,90 euro su Hihonor con il coupon ATUTTOANDROID80

Vi ricordiamo, inoltre, che sullo store ufficiale di HONOR è possibile effettuare gli acquisti pagando in 3 rate, grazie al servizio messo a disposizione da Klarna. Sono anche previsti un periodo di reso di 14 giorni (dalla data di ricezione dei prodotti) e la consegna gratuita in 2-4 giorni lavorativi per tutti gli ordini superiori a 99,90 euro.

Lo smartphone in pillole

HONOR 90 (trovate qua la sua scheda tecnica completa) è uno smartphone Android di fascia media lanciato in Italia nel mese di luglio 2023. È un dispositivo dalle dimensioni generose, in pianta, ma al contempo risulta sottile (meno di 8 mm di spessore) e leggero (183 grammi): il display è un AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 1200 x 2664 pixel, refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco a 1600 nit.

Sul fronte delle performance, tutto ruota attorno al SoC Snapdragon 7 Gen 1 “Accelerated Edition” di Qualcomm, realizzato a 4 nm e dotato di una CPU octa-core e della GPU Adreno 644, una piattaforma che consente al dispositivo di far girare benissimo la MagicOS 7.1 basata su Android 13, grazie anche alla presenza di 8 o 12 GB di memoria RAM.

Il comparto fotografico principale, triplo, punta tutto su una fotocamera da 200 megapixel, affiancata poi da una ultra-grandangolare da 12 megapixel e da una fotocamera per la profondità da 2 megapixel. Grazie alla presenza di 256 o 512 GB di spazio di archiviazione, è possibile scattare foto ad alta risoluzione o registrare video in alta qualità (4K a 30 fps o 1080p a 60 fps) senza crearsi troppi problemi. La fotocamera anteriore è da ben 50 megapixel, ottima per i selfie.

HONOR 90 offre poi un comparto connettività piuttosto completo (5G e Wi-Fi 6, giusto per citare un paio di specifiche), ha un lettore delle impronte digitali nascosto sotto al display e mette a disposizione una batteria da 5000 mAh che si ricarica rapidamente via cavo fino a 66 W e offre un’autonomia di tutto rispetto.

