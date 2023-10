Nonostante esistano strumenti per rendere l’esperienza di modifica del testo meno scomoda sugli smartphone, l’operazione risulta ancora difficoltosa per vari motivi, come il posizionamento impreciso del cursore e selezioni o azioni indesiderate.

L’ex collaboratore di Google Scott Jenson propone Eloquent, un nuovo approccio che mira a rendere l’esperienza più piacevole.

Eloquent punta e migliorare la modifica di testo sullo smartphone

Jenson ritiene che se da un lato alcuni utenti potrebbero vedere la questione come sopportabile, per le persone che utilizzano molto lo smartphone per creare contenuti si tratta di un argomento significativo. L’ex Googler afferma che finora le soluzioni siano state per lo più superficiali con milioni di utenti mobili che commettono quotidianamente errori di tocco e selezione.

Il suo nuovo approccio Eloquent cerca di rendere l’azione del tocco del tutto inequivocabile posizionando sempre il cursore con un tocco, indipendentemente da dove l’utente tocca. Inoltre, Jenson introduce il concetto di lente d’ingrandimento unificata sul cursore del testo, fornendo agli utenti un contesto più chiaro per le loro azioni.

Piuttosto che fare affidamento esclusivamente sui tocchi, il sistema incoraggerebbe gli utenti a trascinare il cursore, consentendo posizionamenti del testo più accurati, insieme a un menu migliorato e appiattito per le opzioni di testo.

Per rendere la transizione più morbida per gli utenti, il sistema Eloquent di Jenson mantiene alcune delle azioni a cui gli utenti sono abituati da sempre, tuttavia è proprio quest’ultimo fattore a rendere difficile l’introduzione di cambiamenti drastici. Il video sottostante mostra il nuovo approccio di Jenson.

