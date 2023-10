L’app Fitbit per Android sta ricevendo un ulteriore interessante aggiornamento a distanza di qualche giorno dal lancio dell’ultimo. A metà settembre Google ha annunciato un rinnovamento generale dell’applicazione, e con l’update alla versione 4.01 c’è qualche ulteriore novità da scoprire: vediamo di che si tratta più da vicino.

L’app Fitbit porta un nuovo widget e uno sfondo animato su Android

Sono settimane calde per Fitbit, che il mese scorso ha proposto un’applicazione rinnovata e ha presentato Fitbit Charge 6, un fitness tracker di nuova generazione che consente anche di controllare alcune app Google. In queste ore è in distribuzione tramite il Google Play Store l’aggiornamento dell’app Fitbit alla versione 4.01: le novità non sono tantissime, ma risultano più interessanti di quanto si sia portati a pensare con questo piccolo avanzamento numerico.

La nuova release introduce un rinnovato widget per i passi: al posto di quello che mostra le orme delle scarpe, quello nuovo include sia il numero di passi finora effettuati sia l’obiettivo impostato, il tutto circondato dal cerchio che suggerisce i progressi fatti finora. Lo sfondo di forma circolare può essere ridimensionato, ma resta di colore scuro indipendentemente dal tema del sistema. Qui in basso possiamo vedere una rapida comparazione tra il vecchio e il nuovo widget.

A sorpresa, la versione 4.01 dell’app Fitbit porta anche uno sfondo animato, o live wallpaper se preferite. Quest’ultimo mostra un anello a forma di “pillola” che ricorda una pista di atletica per mostrare i progressi effettuati durante l’attività della giornata. Si va a riempire in senso orario a partire dall’estremità in basso. Come fare per impostare il nuovo live wallpaper? Non dovete fare altro che recarvi nell’apposito menu dedicato agli sfondi animati: sui Pixel potete seguire “Impostazioni > Sfondo e stile > Cambia sfondo” e selezionare la collezione in questione (su Android 14 il percorso varia leggermente con “Impostazioni > Sfondo e stile > Altri sfondi“, ma non dovreste avere difficoltà neanche con le altre interfacce).

Fitbit 4.01 è in distribuzione sul Google Play Store, ma non sembra ancora particolarmente diffusa tra gli utenti. Per verificare l’arrivo dell’aggiornamento direttamente dal vostro smartphone Android potete seguire il badge qui in basso. In alternativa potete tenere d’occhio la pagina di APKMirror dedicata all’app, in modo da installarla manualmente non appena sarà reso disponibile l’APK. Siete già riusciti a provare le novità del nuovo aggiornamento?

