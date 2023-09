Il team di sviluppatori di WhatsApp, mai domo nel lavorare a nuove soluzioni che possano arricchire e migliorare l’applicazione del popolare servizio di messaggistica, sta testando un rinnovamento della sezione “Info” del profilo.

La versione in questione è la 2.23.20.12 di WhatsApp Beta per Android la quale attualmente è ancora in fase di sviluppo – dunque non disponibile ai beta tester – ma grazie al lavoro dei colleghi del portale WABetaInfo siamo i grado di mostrarvi in anteprima il rebrand della sezione Info che WhatsApp ha intenzione di rinominare Status.

La sezione Info di WhatsApp cambia identità: nuovo nome e nuove funzioni

La sezione Info è uno degli elementi presenti al momento del lancio dell’applicazione di messaggistica in cui, solitamente, inserire una breve descrizione, autobiografia o stato d’animo; come tale, però negli ultimi anni è ormai finita nel dimenticatoio delle funzioni dell’app vista la mole di novità sbarcate sul servizio e che, di fatto, l’hanno relegata a un ruolo secondario.

WhatsApp, consapevole di questa situazione, starebbe lavorando a un rinnovamento della sezione Info stessa prima di tutto cambiando nome in Status e abilitando una serie di funzionalità al fine di renderla più personalizzabile e dinamica, pronta a cambiare in base allo stato d’animo o alla situazione dell’utente.

La nuova sezione, come anticipato, si chiamerà Status (Stato in italiano, verosimilmente) e offrirà la possibilità di fissare uno stato personale per una serie di intervalli di tempo prestabiliti, al termine dei quali, esso si cancellerà automaticamente dal profilo dell’utente; gli intervalli vanno da un minimo di 24 ore passando per 3 giorni e una settimana, a un massimo di 2 settimane. Gli utenti avranno comunque la possibilità di aggiornarne la durata in qualsiasi momento.

Questa novità fa parte di un insieme di funzioni che l’app di messaggistica ha intenzione di implementare al fine di rendere la sezione Info più dinamica e moderna; attualmente il problema in cui molti incorrono è quello di dimenticare semplicemente di aggiornare il proprio stato whatsapp finendo per dimenticare completamente dell’esistenza della funzione; in questo modo Meta spera di rendere la sezione più viva e presente nella mente degli utenti.

Sottolineiamo, infine, che, trattandosi di una funzione ancora in fase di sviluppo, non è certo che la suddetta novità possa sostituire completamente la sezione Info in quanto potrebbe anche coesistere con essa.

Come anticipato, la nuova sezione Status è in fase di sviluppo dunque non è attualmente disponibile ai beta tester ma è lecito attendersi un rilascio graduale nelle prossime settimane; vi aggiorneremo qualora dovessero emergere novità in merito.

Come aggiornare l’app per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui, invece, voleste provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta seguendo questo link.

Se il programma beta dovesse essere al completo, potrete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). In particolare, la versione 2.23.20.12 è disponibile a questo indirizzo.

