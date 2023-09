Anche l’app Google Earth finalmente si aggiorna adottando l’aspetto più moderno di Google per le app Android, tuttavia la nuova versione presenta anche dei cambiamenti in termini di funzionalità.

Per quanto riguarda l’interfaccia, il nuovo look include le animazioni Flutter e ora presenta una barra di ricerca arrotondata, il cambio di account tramite l’immagine del profilo e la barra inferiore che sostituisce il menu laterale.

L’app Google Earth si rinnova: ecco le novità cambia

Come si legge nel popup che annuncia la nuova versione dell’app, Google Earth su Android ora si concentra su tre funzionalità chiave: la collaborazione sui progetti di Google Drive, creazione di mappe e la sincronizzazione tra dispositivi.

Projects è forse la più grande aggiunta alla nuova app Google Earth, visto che finora la possibilità per agli utenti di creare mappe completamente personalizzate, che possono includere testo, foto e video insieme al contenuto della mappa, era possibile solo utilizzando la versione desktop.

Altre modifiche includono la possibilità di condividere mappe tramite un collegamento e/o un codice QR, nonché un nuovo pulsante “misura” proprio sotto la mappa che consente di misurare rapidamente la distanza tra due luoghi sul globo.

La riprogettazione dell’app Google Earth migliora l’esperienza sui dispositivi Android con display grandi. Ecco come appare su Google Pixel Fold.

Tuttavia in questa nuova app Google Earth manca Voyager, una funzionalità che in precedenza esisteva nel menu principale che secondo la società offre una vetrina di visite guidate interattive, quiz e livelli che mirano ad aiutare a istruire tutti sul mondo, sui luoghi vicini e lontani.

La nuova app Google Earth è attualmente in fase di lancio e per verificare se è già disponibile per il vostro account basta aggiornala tramite Google Play Store utilizzando il pulsante sottostante.