Con il lancio dei nuovi iPhone 15 Pro 15 Pro Max, Apple ha fatto molto rumore presentando il primo chip per smartphone al mondo realizzato con un processo produttivo a 3nm.

Tuttavia, secondo i primi test effettuati il chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy da 4nm del Samsung Galaxy S23 Ultra sembra superare nettamente le prestazioni del chip Apple, soprattutto per quanto riguarda i carichi di lavoro grafici prolungati.

Vari test dimostrano infatti che le prestazioni della GPU del Galaxy S23 Ultra sono superiori a quelle dell’iPhone 15 Pro Max, nonostante quest’ultimo monti un chip realizzato con un processo produttivo più avanzato.

Lato GPU, i primi benchmark di iPhone 15 Pro Max sono abbastanza deludenti

Nel popolare benchmark 3DMark Wildlife Extreme, che mette alla prova i dispositivi con carichi di lavoro grafici intensivi e prolungati, il Galaxy S23 Ultra ha ottenuto punteggi decisamente migliori rispetto ad iPhone 15 Pro Max.

Come si può vedere dai risultati che trovate qui sotto, il Galaxy S23 Ultra parte da 3.886 punti al primo avvio per poi scendere a 2794 punti al 20esimo ciclo di test. L’iPhone 15 Pro Max invece parte da 3.608 punti al primo test per poi crollare a 2.843 punti già al secondo run. Si tratta di un calo di prestazioni massiccio in pochi minuti. Al 20esimo ciclo la GPU dell’iPhone 15 Pro Max scende addirittura a 2.681 punti.

Mentre le prestazioni grafiche del Galaxy S23 Ultra sono diminuite del 28% dopo 20 run del benchmark, quelle dell’iPhone 15 Pro Max sono crollate del 22% già dopo il primo test.

Le performance del top di gamma di casa Samsung sono diminuite in modo graduale e controllato, il che significa che gli utenti difficilmente saranno in grado di notare un calo improvviso di prestazioni durante il gaming; al contrario, i giocatori in possesso del nuovissimo iPhone 15 Pro Max noteranno quasi sicuramente un drastico calo di frame rate mentre si divertono con i propri giochi preferiti, soprattutto quelli più pesanti.

Diversi test dimostrano inoltre che iPhone 15 Pro Max tende a surriscaldarsi molto durante le sessioni di gioco o anche durante la ricarica. Sembra che nonostante il processore A17 Pro sia realizzato con il nuovo processo produttivo a 3nm di TSMC, non sia poi così efficiente dal punto di vista energetico e tenda a scaldarsi parecchio in tempi anche piuttosto brevi.

Sebbene al momento non ci sia una motivazione chiara e definitiva, tutto lascia pensare che potrebbe essere dovuto anche alla mancanza di un sistema adeguato di dissipazione del calore all’interno dei dispositivi della mela morsicata; al contrario, il Samsung Galaxy S23 Ultra presenta una camera di vapore piuttosto ampia che ha il compito di raffreddare il SoC Snapdragon 8 Gen 2, che di per sé risulta essere molto energivoro.

È la prima volta che un iPhone mostra problemi di surriscaldamento e throttling così marcati sin dalla sua uscita. Ed è anche la prima volta dopo diversi anni che uno smartphone Samsung supera iPhone nei test grafici. Il produttore sudcoreano potrebbe quindi tornare alla carica il prossimo anno con il Samsung Galaxy S24 Ultra, oggetto già di numerosi leak.

Resta da vedere come l’azienda coreana riuscirà a migliorare ulteriormente le prestazioni rispetto al Galaxy S23 Ultra, considerando che i prossimi top di gamma dovrebbero montare il nuovo SoC Exynos 2400 (che sembra comunque promettente), ad eccezione del Galaxy S24 Ultra che potrebbe contare, ancora una volta, sul chipset di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 3 (che potrebbe arrivare in due varianti distinte). Insomma, possiamo affermare senza troppi problemi che la sfida tra i due colossi della telefonia è più accesa che mai.

