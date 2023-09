Ancora mancano diversi mesi alla presentazione ufficiale degli smartphone della serie Samsung Galaxy S24 ma ciò non ferma le indiscrezioni sulle presunte caratteristiche principali di tali device, che continuano a susseguirsi in Rete senza sosta.

E così nelle scorse ore è stato il popolare leaker Revegnus a fornire su X un altro contributo a chi attende con impazienza i nuovi smartphone di punta del colosso coreano.

Processori, display e memoria della serie Samsung Galaxy S24

In particolare, il leaker si è soffermato su quelli che dovrebbero essere i display, i processori e la dotazione di memoria dei nuovi smartphone di Samsung e, a suo dire, vi sarebbe una differenza rilevante per quanto riguarda la CPU.

Inziando da Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24+, i due smartphone dovrebbero essere dotati di un display M13 LTPO, di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 o Samsung Exynos 2400 (a seconda dei mercati di commercializzazione) e di due versioni per quanto riguarda la memoria, 8 GB di RAM con 128 GB di memoria di archiviazione oppure 12 GB di RAM con 256 GB di memoria di archiviazione.

Passando a Samsung Galaxy S24 Ultra, il nuovo modello di punta dell’offerta del colosso coreano dovrebbe poter vantare un display M13 LTPO, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e 16 GB di RAM con 256 GB di memoria di archiviazione oppure 16 GB di RAM con 2 TB di memoria di archiviazione.

In sostanza, soltanto per i due modelli meno costosi Samsung avrebbe deciso di puntare sul dualismo tra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e Samsung Exynos 2400 e, per quanto riguarda l’Italia, è probabile che nel nostro Paese arrivino proprio le versioni con la CPU del colosso coreano.

Ricordiamo che la scorsa settimana si sono diffuse delle voci secondo cui Samsung potrebbe anticipare il lancio della serie Samsung Galaxy S24 ma, ad ogni modo, ci sarà da avere pazienza probabilmente almeno sino a gennaio. Staremo a vedere.

