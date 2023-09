L’elettronica di consumo è una delle categorie di prodotti su cui gli italiani vorrebbero poter risparmiare di più. È quanto emerge da un’analisi condotta da Idealo, portale internazionale leader in Europa nella comparazione prezzi, che ha esaminato i dati relativi alla funzione “avviso di prezzo” attivata dagli utenti italiani nell’ultimo anno.

In breve, tale funzione consente di monitorare l’andamento dei prezzi di un determinato prodotto e di ricevere una notifica non appena il prezzo scende al di sotto di una certa soglia prefissata dall’utente. In questo modo è possibile approfittare delle occasioni di risparmio al momento più conveniente.

L’analisi di Idealo fa emergere la voglia di risparmio degli italiani

La ricerca dimostra come gli italiani siano disponibili ad aspettare il momento migliore per effettuare i propri acquisti, pur di ottenere un sensibile risparmio. Strumenti come l’avviso di prezzo di Idealo consentono di sfruttare al meglio le oscillazioni di mercato, garantendo convenienza ai consumatori e visibilità ai rivenditori grazie alla comparazione trasparente dei prezzi.

Analizzando le categorie di prodotto più monitorate, il settore dell’elettronica è quello che occupa le prime posizioni. Gli smartphone sono i prodotti su cui viene attivato il maggior numero di avvisi prezzo (15% del totale), seguiti da televisori e smartwatch. Oltre al podio, rientrano nella top 30 anche schede grafiche, cuffie, computer portatili, tablet, console di gioco e altri dispositivi tecnologici di vario tipo.

Andando più nel dettaglio dell’analisi condotta da Idealo, gli italiani vorrebbero poter risparmiare in media il 16% su smartphone, tablet e smartwatch, il 19% su TV, console e schede grafiche e addirittura il 20% sulle cuffie. In termini monetari ciò si traduce in un risparmio auspicato di circa 100 euro per smartphone e tablet, 60 euro per gli smartwatch e fino a 220 euro per televisori e PC portatili.

Ma non è solo l’elettronica a interessare gli utenti attenti al portafoglio: anche la categoria degli elettrodomestici, come aspirapolveri, frigoriferi e simili, rientra tra le più monitorate, con una richiesta di scontistica tra il 16% e il 19%, equivalente a un risparmio desiderato di 100-130 euro medi.

Altri ambiti merceologici tenuti d’occhio sono le scarpe sportive, i profumi e persino i giocattoli Lego, con percentuali di sconto attese tra il 16% e il 21%.

Potrebbe interessarti anche: Nuovo Codice della Strada: sanzioni inasprite per l’uso del telefono alla guida