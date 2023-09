Pur essendo la suite da ufficio più utilizzata al mondo, Microsoft Office rappresenta una spesa che moltissimi utenti non possono fare, visto che servono almeno 400 euro per portarsi a casa la versione Pro Plus, la più completa ma anche la più utilizzata. Esiste però un modo, del tutto legale, di avere la versione più recente, Microsoft Office 2021 Pro Plus, spendendo la stessa cifra che spendereste un sabato sera per una pizza e birra, risparmiando oltre il 90% rispetto al prezzo di listino.

L’occasione arriva con Autumn Sale, la nuova iniziativa promozionale di Godeal24 che vi permette di acquistare Office a partire da poco più di 24 euro, cifra destinata a dimezzarsi (quasi) se acquistate un pacchetto con 5 licenze, da dividere con amici, parenti o familiari, o se avete più di un computer in casa.

Il tutto con la certezza di avere un prodotto originale al 100%, destinato a ricevere tutti gli aggiornamenti che saranno rilasciati da Microsoft fino a quando sarà attivo il ciclo di supporto ufficiale. Acquistando online da Godeal24 riceverete una mail con il codice (o i codici) acquistati con un link per scaricare i file di installazione dal sito ufficiale del produttore.

In questo modo sarete sicuri di avere la versione più recente ma soprattutto quella ufficiale, priva di qualsiasi malware o rischio che potrebbe compromettere la sicurezza dei vostri dati, cosa che invece potrebbe accadere per chi scarica da siti non affidabili. Vediamo come fare per ottenere questi sconti, con i codici sconto da utilizzare a seconda del prodotto che desiderate acquistare.

Gli sconti di Godeal24 Autumn Sale

Se quello che state cercando è una chiave per Windows 10, Windows 11, Microsoft Office per Windows o Mac, potete scegliere tra le opzioni sottostanti, senza che sia necessario inserire un codice sconto per ottenere i prezzi indicati.

Per ridurre i costi di acquisto potete rivolgervi ai multipack, che propongono fino a 5 licenze a un prezzo ancora più straordinario: 13 euro per una licenza di Office 2021 Pro Plus sono davvero un’occasione irripetibile:

Volete risparmiare di più? Con il codice SGO62 e con i bundle proposti questo mese, il prezzo per mettere in regola un nuovo PC o per aggiornarne uno esistente saranno decisamente vantaggiosi:

Non avete trovato la versione di Windows che cercavate o volete un programma non incluso nella suite office? Con il codice SGO50 potete avere il 50% di sconto sulle seguenti proposte:

>>> Altre offerte

E per avere sempre il computer in perfetta efficienza non scordatevi le tantissime utility a vostra disposizione:

Tutti i prodotti in offerta possono essere acquistati con PayPal, così da avere una sicurezza completa, anche se il giudizio degli utenti su TrustPilot (il 98% si dichiara entusiasta) non lascia dubbi sulla validità di queste proposte. Per qualsiasi problema potete sempre contare sul servizio di assistenza tecnica che risponde 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria