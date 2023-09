Continuano a circolare sul web diverse indiscrezioni riguardanti i futuri smartphone di punta del brand coreano, i Samsung Galaxy S24 sono già stati protagonisti di svariate fughe di notizie che ci hanno permesso di farci un’idea iniziale di alcune loro future caratteristiche.

Di recente, a titolo di esempio, abbiamo visto buona parte delle presunte specifiche tecniche del fratello maggiore della famiglia, ma anche per quanto riguarda i primi due dispositivi della gamma sono trapelate alcune informazioni.

Oggi, grazie all’ente certificatore cinese 3C, abbiamo alcune conferme riguardanti un aspetto in particolare dei prossimi flagship del colosso coreano, ovvero il supporto alla ricarica rapida.

La certificazione 3C conferma il supporto per la ricarica rapida fino a 45 W per i Galaxy S24

L’immagine che potete vedere poco sotto è stata condivisa dai colleghi di mysmartprice e mostra alcuni dettagli delle future specifiche dei Samsung Galaxy S24, la prima conferma che abbiamo grazie all’ente certificatore riguarda il supporto dei dispositivi alla connettività 5G, caratteristica che era praticamente data per scontata da chiunque.

L’aspetto più interessante, nonché l’unica altra informazione reperibile, riguarda il supporto alla ricarica rapida dei dispositivi in questione: stando a quanto condiviso Galaxy S24 (SM-S9210) offrirà il supporto per la ricarica rapida da 25 W, mentre Galaxy S24+ (SM-S9260) e Galaxy S24 Ultra (SM-S9280) potranno vantare il supporto per la ricarica rapida da 45 W.

In base ai dati dell’ente certificatore i futuri smartphone della serie Galaxy S24 avranno una velocità di ricarica simile a quella dei dispositivi dell’attuale generazione, segno di come l’azienda possa non aver implementato miglioramenti degni di nota sotto questo punto di vista.

Queste al momento sono le uniche nuove informazioni che abbiamo, non sono infatti state condivisi nuovi dettagli circa le possibili caratteristiche tecniche degli smartphone e fanno dunque fede le precedenti indiscrezioni in merito; c’è ancora parecchio tempo prima che i Galaxy S24 vengano ufficialmente presentati (anche se c’è chi sostiene che possano arrivare prima del previsto), non ci resta che attendere per ricevere ulteriori informazioni su di loro.

In copertina gli smartphone della serie Samsung Galaxy S23

