Continuano a trapelare in rete indiscrezioni riguardanti i prossimi smartphone di punta del brand coreano, i dispositivi della famiglia Samsung Galaxy S24 sono sempre più protagonisti delle varie voci di corridoio; se negli scorsi giorni per esempio abbiamo visto quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche del fratello maggiore della famiglia, oggi vi riportiamo qualche nuova informazione circa le tempistiche di presentazione e i volumi di produzione.

Samsung potrebbe anticipare la presentazione dei Galaxy S24, nonché produrne un maggior quantitativo

Negli ultimi anni gli smartphone delle serie Galaxy S sono sempre stati svelati al mondo nel mese di febbraio, in occasione dell’evento Galaxy Unpacked; stando però alle ultime informazioni diffuse, sembra che l’azienda abbia in mente di anticipare la presentazione dei futuri flagship, ma non solo, la società pare intenzionata ad aumentare la produzione di circa il 10% rispetto all’attuale generazione.

Stando a quanto riportato dalla testata giornalistica coreana ET News, sembra che Samsung abbia chiesto ai propri fornitori di avviare la produzione in serie delle componenti necessarie per l’assemblaggio degli smartphone nel mese di novembre; per fare un confronto la serie Galaxy S23 è entrata in produzione nel mese di dicembre, venendo in seguito presentata a inizio febbraio: il fatto che Samsung abbia deciso di anticipare di un mese la produzione dei Galaxy S24 rende plausibile l’idea di una presentazione nel mese di gennaio.

Come condiviso anche su X (ex Twitter), l’azienda coreana potrebbe avere due motivazioni principali per anticipare la presentazione dei Galaxy S24, entrambe legate ai processori che verranno utilizzati: Qualcomm ha infatti in programma il lancio del nuovo processore Snapdragon 8 Gen 3 con un mese di anticipo rispetto all’anno scorso, ma anche Samsung sembra sia pronta per presentare l’Exynos 2400 nel mese di ottobre.

Il possibile anticipo sulle tempistiche di presentazione inizialmente ipotizzate potrebbe al contempo essere legato alla volontà di Samsung di aumentare la produzione della futura gamma di flagship, pare infatti che l’azienda abbia intenzione di produrre 30 milioni di unità tra Galaxy S24, Galaxy S24 Plus e Galaxy S24 Ultra insieme, un quantitativo che rappresenta circa il 10% in più dei valori di produzione dell’attuale serie Galaxy S23.

Con l’attuale generazione Samsung ha aumentato le vendite durante i primi sei mesi di commercializzazione di circa 19 milioni di unità, ovvero il 23% in più dei Galaxy S22, la società avrebbe dunque tutte le motivazioni per aumentare la produzione della futura gamma. L’azienda si aspetta che, come già successo, la versione Ultra venderà più degli altri due modelli, motivo per cui sembra che i fornitori siano stati avvisati di procedere per dei volumi di produzione di 15 milioni di unità per il modello Ultra e 7,5 milioni ciascuno per i due fratelli minori della famiglia.

Sia ben chiaro che per il momento quanto riportato è da considerarsi una pura indiscrezione, non c’è nulla di certo al riguardo anche perché gli smartphone della serie Galaxy S24 non sono ancora entrati nella fase di produzione e Samsung potrebbe modificare i propri piani in qualsiasi momento per le ragioni più svariate.

In copertina gli smartphone della serie Samsung Galaxy S23

