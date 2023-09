Le faccine fanno sempre più parte del nostro quotidiano, dalle applicazioni di messaggistica ai social network, quella per le emoji è ormai una vera e propria passione per molti utenti (qui trovate le più usate dal 2013 ad oggi).

E, di tanto in tanto, il pacchetto di faccine disponibili si amplia grazie alle nuove proposte approvate dall’Unicode Consortium, che nelle scorse ore ha annunciato il rilascio di Emoji 15.1.

Tutte le novità di Emoji 15.1

Non ci sono così tante aggiunte alla gamma di emoji quante ce ne sono state nelle precedenti versioni e, stando a quanto si apprende, le novità sono rappresentate da una testa che si muove in senso orizzontale, una testa che si muove in senso verticale, una fenice, un lime, un fungo marrone e una catena spezzata.

Ci sono anche quattro nuove faccine con diverse dimensioni della famiglia e oltre 100 versioni modificate di emoji già disponibili, per un totale di 118 novità.

Nonostante le novità reali siano soltanto sei, siamo certi che alcune di esse, come ad esempio la fenice, abbiano tutte le carte in regola per divenire molto popolari.

C’è da precisare, ad ogni modo, che la pubblicazione di Emoji 15.1 non significa che il nuovo pacchetto di faccine sia pronto a sbarcare sui principali smartphone e dispositivi tecnologici: prima che ciò avvenga, infatti, sarà necessario che i vari produttori integrino il supporto per le nuove emoji nei rispettivi software (solitamente queste operazioni richiedono diversi mesi).

In sostanza, prima di usare la fenice o il lime probabilmente ci sarà da avere pazienza sino alla parte iniziale del prossimo anno.

Se siete curiosi di scoprire tutte le novità contenute nel pacchetto di Emoji 15.1 non vi resta altro da fare che visitare la pagina dedicata sul blog ufficiale (la trovate seguendo questo link).

