Lunedì 17 luglio è ricorso il World Emoji Day 2023 e, per l’occasione, il portale Emojipedia ha voluto festeggiare il proprio decimo anniversario, ripercorrendo dieci anni da record sulla crescente popolarità delle emoji.

Il portale ha raccolto alcuni numeri da Twitter e ha realizzato ad hoc un approfondimento sulle faccine (chiamate così impropriamente, ormai, dato che rappresentano un’infinita di persone, animali, cose, luoghi, colori, emozioni), partendo dal 2013 e arrivando al presente.

Emojipedia ripercorre la crescente popolarità delle emoji

Il portale Emojipedia ha ripercorso la crescente popolarità delle emoji, partendo dal 2013, anno della fondazione del portale, fino ad oggi, periodo in cui ha festeggiato il decimo anniversario.

Lo studio ha preso in esame la diffusione delle “faccine” su Twitter e i risultati vengono espressi in grafici contenenti “percentuali del numero di tweet totale” o “numero di volte ogni 1000 tweet“.

Il primo grafico mette in mostra l’andamento del numero di tweet al cui interno sono inserite emoji, partendo dal 2013 e arrivando a marzo 2023: siamo passati da circa il 3% a quasi il 27% dei tweet totali.

Un interessante confronto mette in mostra le emoji più utilizzate nel luglio 2013 contro quelle più utilizzate durante i primi mesi del 2023: sebbene cambino le posizioni dalla seconda in poi, la “faccina con lacrime di gioia” era e resta l’emoji più popolare, passando dalla presenza in circa 60 tweet ogni diecimila alla presenza in circa 220 tweet ogni diecimila.

Nella seguente galleria, invece, potete apprezzare le top 10 per categoria delle emoji più utilizzate all’interno dei tweet ad oggi (sul post di Emojipedia i grafici sono animati e mostrano l’andamento dal 2013 al 2023).

Tutte le nuove emoji dal 2013 al 2023

Passando oltre, negli anni, sono state introdotte tantissime nuove emoji: il primo grafico della seguente galleria mostra il numero di nuove aggiunte rapportato al totale di quelle approvate dall’Unicode (che a settembre di questo mese dovrà approvare il nuovo standard 15.1 che porterà con sé circa 180 novità), dall’ottobre 2010 (Unicode 6.0) al settembre 2022 (Emoji 15.0).

Gli altri due grafici, invece, mostrano l’andamento delle “faccine” più popolari tra le aggiunte dal 2013 ad oggi e, infine, la stessa statistica circoscritta al solo 2023.

Cosa possiamo evincere da questo studio?

Da questo vero e proprio studio portato avanti da Emojipedia possiamo evincere che l’uso globale delle emoji su Twitter è aumentato del 724% tra il 2013 e il 2023.

L’emoji più popolare al mondo è ancora la “faccina con lacrime di gioia”, ma quella più popolare tra i cuori resta il “cuore rosso”, seguito dal “cuore blu” e dai “due cuori”. La mano che fa “OK” un tempo era l’emoji gestuale più popolare, ma ora è stata superata dalle “mani giunte” e dal “pollice in su”.

L’emoji più popolare tra le nuove aggiunte sin dalla fondazione di Emojipedia è la “faccina che ride rotolando sul pavimento” (è anche la seconda più popolare al mondo nel 2023). Come anticipavamo in apertura, le “faccine” sono cresciute in numero nel tempo guadagnando sempre più categorie: nonostante ciò, e nonostante la crescente popolarità, le care e vecchie emoticon restano comunque le emoji più popolari.

