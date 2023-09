Abbiamo visto come nelle ultime ore il colosso di Mountain View abbia avviato il rilascio di alcune nuove funzionalità per Android Auto e per i veicoli con Google integrato, si tratta di funzioni che potranno tornare molto utili a diversi utenti, sia lato produttività che per quel che concerne l’intrattenimento (ovviamente non durante la guida ma con il veicolo parcheggiato).

Google è solita investire svariate risorse nel miglioramento del proprio servizio di infotainment, per quanto Android Auto rappresenti sicuramente uno strumento molto comodo alla guida, sappiamo bene che il suo funzionamento è spesso inficiato da svariate tipologie di problemi. Di recente l’azienda ha aggiornato l’elenco degli errori noti di Android Auto, diamo un’occhiata insieme.

Nessuna novità nel registro degli errori noti di Android Auto, ma è presto per cantar vittoria

In diverse occasioni sulle nostre pagine avete potuto leggere dei problemi più disparati che hanno afflitto Android Auto, a causa infatti della frammentazione del sistema operativo che vanta una miriade di dispositivi differenti e dell’ampio parco vetture sul quale è possibile utilizzare il servizio di infotainment di Big G, compaiono spesso in rete le lamentele degli utenti per le motivazioni più disparate.

Recentemente Google ha aggiornato l’elenco dei problemi noti di Android Auto al 31 agosto, si tratta di un’apposita pagina nel blog di supporto ufficiale grazie alla quale l’azienda tiene informati gli utenti sugli sviluppi inerenti alle problematiche di Android Auto, quando viene risolto un bug questo viene contrassegnato come tale, ma al contempo vengono riportati anche i problemi che sono in fase di lavorazione.

Sappiamo bene però che Google non è sempre celere in questo campo, nonostante infatti nell’elenco sopra menzionato non siano riportate nuove problematiche che affliggono il servizio di infotainment, ciò non implica necessariamente che gli utenti non stiano fronteggiando nuovi e recenti bug; capita spesso infatti che un problema si manifesti solo ad un numero ristretto di utenti e che quindi l’azienda necessiti di parecchio tempo prima di raccogliere tutte le informazioni necessarie ad individuare il problema, per poi inserirlo nell’elenco e trovare una soluzione.

Il fatto quindi che Google non menzioni nuovi problemi di Android Auto non significa che la piattaforma sia attualmente esente da bug, semplicemente ci vorrà un po’ di tempo prima che la società possa individuare gli ultimi e porvi rimedio; se siete assidui utilizzatori del servizio di infotainment in questione sarete sicuramente abituati a qualche imprevisto che, se in alcune occasioni passa comunque in secondo piano non inficiando completamente l’esperienza d’uso, in altre può rendere l’utilizzo della piattaforma un vero calvario.

