Negli ultimi mesi il team di sviluppatori di Android Auto ha implementato diverse novità per questa piattaforma e, di tanto in tanto, ciò ha comportato anche l’introduzione di alcuni bug più o meno fastidiosi.

Ebbene, uno degli ultimi bug riscontrati dagli utenti è quello a causa del quale la qualità audio della musica peggiora in modo rilevante in seguito all’uso di Google Assistant, delle telefonate e di altre funzionalità.

Android Auto ha un altro fastidioso bug

In Rete si stanno moltiplicando le segnalazioni degli utenti che hanno notato un peggioramento della qualità della riproduzione della musica in streaming con Android Auto dopo avere usato Google Assistant o avere effettuato una chiamata.

Stando a quanto è possibile apprendere, all’avvio di Android Auto la qualità della riproduzione musicale è normale e il peggioramento viene riscontrato soltanto dopo l’utilizzo di alcune funzionalità (come, ad esempio Google Assistant).

Gli utenti interessati dal problema riferiscono che il riavvio di Android Auto (o dell’unità principale) elimina il bug, che si presenta nuovamente al successivo utilizzo di Google Assistant o nel momento in cui si riceve una chiamata.

Il problema in questione non sembra particolarmente diffuso e ciò potrebbe dipendere dal fatto che pare colpisca prevalentemente (o forse in modo esclusivo) alcune unità principali con Android Auto, come ad esempio quelle che utilizzano il software ZLink.

Negli ultimi giorni le segnalazioni sono andate aumentando e ciò potrebbe essere legato alla maggiore diffusione dell’ultima versione di Android Auto.

Resta da capire se il team di sviluppatori di Google si impegnerà per trovare una soluzione a tale bug: dato che la maggior parte delle unità interessate sembra usare quello che il colosso di Mountain View considera “un prodotto pirata”, la società ha contrassegnato il problema come “non risolvibile” e ciò pare suggerire che un fix non arriverà, in quanto i prodotti colpiti non sono certificati da Google.