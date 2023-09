Nel corso delle ultime settimane Google Messaggi, l’applicazione di messaggistica predefinita sui dispositivi Android, ha accolto numerose novità funzionali ed estetiche come la nuova rinnovata interfaccia del registratore vocale, una maggiore sicurezza dell’app, una novità per dare più ordine alle conversazioni e la scoperta del possibile supporto degli SMS satellitari.

Ebbene, nel mese di luglio è emerso che Google stesse lavorando a una nuova interfaccia di Google Messaggi – attualmente disponibile sul canale beta dell’app per alcuni utenti – e adesso sembrerebbe che la nuova estetica stia raggiungendo anche gli smartphone Samsung, seppur con alcune differenze. Ecco tutti i dettagli.

Samsung abbraccia la nuova interfaccia di Google Messaggi, ma a modo suo

Il rinnovamento dell’interfaccia utente di Google Messaggi introduce due novità sostanziali: prima di tutto si occupa di rimuovere il drawer di navigazione situato sulla sinistra, un classico elemento delle interfacce delle applicazioni dei servizi Google, e aggiunge il logo del colosso al posto dell’icona cosiddetta hamburger costituita dalle tre linee orizzontali sovrapposte. Una scelta di branding decisa, pensata soprattutto per sottolineare la paternità del servizio negli smartphone degli altri produttori.

Mentre il roll-out globale della suddetta interfaccia continua sul canale beta, raggiungendo un numero sempre crescente di utenti, ecco che il rinnovamento grafico ha iniziato a fare la sua comparsa anche sugli smartphone Samsung i quali ne accolgono le novità integrandole con i canoni estetici della One UI.

Come si può notare dalle schermate sottostanti diffuse da Radosław Błędowski, UI designer, su X, l’applicazione perde, come previsto il menu laterale di navigazione e la barra di ricerca superiore in favore della classica icona della lente d’ingrandimento posizionata affianco al proprio avatar Google tramite il quale accedere alle impostazioni dell’app e del proprio account, come accade sugli altri servizi di Big G.

Peraltro, una pressione sull’icona della ricerca rivela un menu dal quale accedere alle categorie Archiviati, Spam e bloccati, Contrassegna tutto come letto, Associazione dispositivo, I tuoi dati in Messaggi, Impostazioni Messaggi e Guida e feedback.

Il branding Google appare ora al di sopra della dicitura “Messaggi”, posta in alto come avviene sulle applicazioni di sistema di Samsung.

L’unico segno di discontinuità proviene dalla gestione del FAB, ovvero il pulsante d’azione flottante posizionato nell’angolo inferiore destro, che mantiene la forma circolare a differenza di quanto accade sull’app stock di Google in cui la scelta è ormai ricaduta su un rettangolo dai bordi stondati e una chiara indicazione dell’azione a cui fa riferimento il pulsante.

Al momento della stesura di questo articolo il rinnovamento grafico dell’applicazione è ancora in fase di rilascio graduale dunque è disponibile a un numero ristretto di utenti. Vi aggiorneremo qualora dovessero emergere ulteriori informazioni in merito.

Potrebbe interessarti anche: App e giochi gratis o in offerta disponibili oggi 13 settembre sul Play Store