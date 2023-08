Google ha attivato la crittografia end-to-end (E2EE) per impostazione predefinita per tutti gli utenti che utilizzano le chat RCS dell’app Google Messaggi.

Allo stesso modo la crittografia di Google Messaggi ora è attiva per tutte le chat di gruppo con membri che utilizzano RCS, indipendentemente dalla loro partecipazione al programma beta dell’app.

La crittografia è attiva per tutti nell’app Google Messaggi

Prima di oggi, quando un utente accedeva per la prima volta a Google Messaggi su un nuovo smartphone, o dopo aver cambiato servizio di messaggistica, doveva attivare manualmente il supporto RCS, mentre da ora non sarà più necessario, a vantaggio delle persone che non aderiscono a RCS perché non sanno di cosa si tratta.

Tuttavia, a seconda dell’operatore alcuni utenti potrebbero dover accettare un accordo sui termini di servizio prima dell’attivazione di RCS e questo potrebbe scoraggiare troppe persone.

Vale la pena notare che se in precedenza l’utente ha disattivato manualmente il supporto RCS, non verrà riattivato automaticamente.

Questa aggiunta porta Google Messaggi molto più vicino ad altre app di messaggistica concorrenti, inclusi iMessage e WhatsApp.

Ultimamente Google Messaggi sta ricevendo sempre più attenzioni dal colosso di Mountain View. L’app sta sperimentando nuove funzionalità, tra cui la possibilità di mettere in primo piano fino a 5 conversazioni e le emoji animate.