Negli ultimi anni il team di Google ha lavorato duramente al miglioramento di Google Messaggi, la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per garantire agli utenti un’esperienza di messaggistica moderna e ricca di funzionalità.

Nata come client per la gestione degli SMS, questa soluzione è andata via via migliorando con l’introduzione di nuove funzionalità, divenendo una vera e propria alternativa ai vari servizi di messaggistica istantanea attraverso il Web.

Tra i suoi principali punti di forza vi è il supporto alla tecnologia RCS, grazie alla quale gli utenti hanno a disposizione varie funzioni multimediali, come la possibilità di inviare foto, video, emoji, emoticon, GIF, adesivi e messaggi vocali.

Una piccola novità per Google Messaggi

In queste settimane il team di sviluppatori di Google è al lavoro su un’interfaccia ridisegnata per Google Messaggi ma vi sono anche altre funzionalità in arrivo, come la possibilità di pinnare fino a 5 conversazioni (il precedente limite era di 3).

Pinnare una conversazione (che sia singola o di gruppo non fa differenza) significa spostarla nella parte superiore dell’elenco delle chat, in modo da renderla raggiungibile in modo più rapido.

Le conversazioni pinnate sono contrassegnate da un’apposita icona sulla destra e vengono sincronizzate con il client Web del servizio.

Per sfruttare tale funzionalità è sufficiente una pressione prolungata su una conversazione.

Al momento tale nuova funzionalità pare essere disponibile soltanto sul canale beta (in particolare nella versione 20230719_05_RC00) ma probabilmente presto sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’app.

Se desiderate provare in anticipo le varie novità studiate dal team di Google Messaggi, potete fare affidamento su APK Mirror, piattaforma dalla quale potrete scaricare le versioni via via rilasciate (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

L’applicazione per Android può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: