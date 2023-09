C’è una nuova ondata di aggiornamenti software in distribuzione da parte di Samsung, uno dei produttori più virtuosi in questo ambito grazie a una politica in grado di mantenere costantemente aggiornati la maggior parte dei propri dispositivi Android, dai più popolari a quelli più di nicchia.

Protagonisti di oggi sono Samsung Galaxy A52, Galaxy Xcover 5 e Note 20 Ultra i quali si affiancano ad altri dispositivi del colosso che negli scorsi giorni hanno ricevuto le patch di sicurezza di settembre e alcuni aggiornamenti minori volti a migliorare la stabilità del sistema e correggere bug ed errori software. Ecco tutti i dettagli.

Samsung Galaxy A52 e Galaxy Xcover 5 ricevono le patch di sicurezza di settembre

Partiamo da Samsung Galaxy A52 che accoglie le patch di sicurezza di settembre 2023, l’update è stato rilasciato a partire dal Canada e arriva con il firmware A526WVLSAEWH1.

Stessa sorte è toccata a Galaxy Xcover 5, lo smartphone rugged dell’azienda, che sta ricevendo le patch di sicurezza del mese corrente in numerosi paesi dell’America settentrionale e meridionale tra cui segnaliamo Canada, Messico, Guatemala e Argentina. L’aggiornamento giunge con la versione firmware G525FXXS8CWH3.

Come di consueto questi aggiornamenti si occupano di correggere i classici bug non specificati e migliorare la stabilità generale. In particolare, però, le patch di sicurezza di settembre 2023 vanno a risolvere 62 vulnerabilità di sistema che avevano coinvolto numerose applicazioni di Google e Samsung.

Invariata in entrambi gli smartphone è la versione dell’interfaccia proprietaria e del sistema operativo ovvero la One UI 5 basata su Android 13.

Le novità dell’aggiornamento per Galaxy Note 20 Ultra 5G

Passiamo ora a Galaxy Note 20 Ultra 5G il quale, nelle scorse, sta ricevendo un aggiornamento software (versione firmware N986BXXU8HWH9) “intermedio” così come già successo negli scorsi giorni ad altri modelli del colosso coreano quali Samsung Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE e Galaxy S21 FE.

Questo tipo di aggiornamento non si occupa di portare le patch di sicurezza di settembre bensì si tratta di un aggiornamento da più di 1 GB di peso con correzioni e miglioramenti generici che, come si evince dallo screenshot sottostante di un utente della nostra community, riguardano l’eliminazione di bug, il perfezionamento della stabilità e delle prestazioni del sistema.

Come aggiornare gli smartphone Samsung

Sebbene non tutti gli aggiornamenti descritti poco sopra siano già effettivamente disponibili anche dalle nostre parti, per aggiornare Samsung Galaxy A52, Galaxy Cover 5, e Galaxy Note 20 Ultra 5G potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

