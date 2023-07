OnePlus non ha confermato ufficialmente alcun dettaglio sul lancio o sulle specifiche di OnePlus 12R 5G, tuttavia oggi sono trapelate le immagini e le specifiche di questo smartphone premium.

In base a quanto riferito da mysmartprice, OnePlus 12R 5G sfoggerà un display AMOLED da 6,7 ​​pollici 1.5K con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e leggermente curvo con cornici abbastanza sottili e un foro in alto al centro per alloggiare la fotocamera frontale.

Posteriormente è mostrata una configurazione a tripla fotocamera con un flash LED alloggiata in un modulo circolare, mentre sul bordo destro è visibile l’iconico cursore di avviso, sotto il quale si trova il pulsante di accensione.

Il lato sinistro ospita il bilanciere del volume, mentre nel bordo inferiore si vedono la porta USB Type-C, il foro per il microfono e la griglia dell’altoparlante

Secondo quanto trapelato OnePlus 12R 5G sarà animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 abbinato a un massimo di 16 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Il prossimo smartphone OnePlus presenterebbe un sensore principale da 50 MP, un teleobiettivo da 32 MP con zoom ottico 2x e una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, mentre la fotocamera frontale sarebbe da 16 MP.

OnePlus 12R 5G sarebbe alimentato da una batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 100 W ed eseguirebbe l’interfaccia OxygenOS 14 che sarà probabilmente basata su Android 14.

Lo smartphone verrebbe lanciato in Cina a gennaio 2024, tuttavia il debutto in India potrebbe avvenire insieme o subito dopo il lancio nel paese del dragone.

