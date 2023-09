In occasione dei Giochi Asiatici di Hangzhou, Alipay annuncia il lancio di una nuova versione della sua app: si tratta di una “versione internazionale” per i pagamenti digitali, con servizi personalizzati pensati per i viaggiatori che arrivano in Cina.

Volete andare in Cina? Potrete utilizzare la nuova versione di Alipay

Alipay è il principale servizio di pagamento digitale e di servizi lifestyle in Cina, ma fino a questo momento risultava un po’ complicato sfruttarlo per i viaggiatori internazionali. La nuova versione prevede opzioni linguistiche che includono l’inglese e un tool per la traduzione pensati per migliorare l’esperienza e il viaggio nel Paese: integra anche i servizi di viaggio più utilizzati per la prenotazione di hotel, biglietti aerei, ride-hailing, trasporti pubblici e non solo. Con il mini-programma “Smart Hangzhou”, include anche i servizi collegati ai Giochi Asiatici.

“Continueremo a ottimizzare i nostri prodotti e servizi per servire al meglio i visitatori stranieri in Cina, migliorando la loro esperienza di viaggio con comodi servizi di pagamento da mobile“, ha dichiarato Yaoyao Jin, responsabile della versione internazionale di Alipay. “Inoltre, continuiamo ad incoraggiare un numero sempre maggiore di commercianti e fornitori di servizi che operano digitalmente sulla piattaforma Alipay a migliorare i loro servizi appositamente per i turisti internazionali“.

Dopo aver scaricato gratuitamente l’app Alipay, i turisti possono registrarsi e collegare carte di credito o di debito internazionali, come Visa, Mastercard, JCB, Discover e Diners Club, in modo da poter pagare in milioni di esercizi commerciali partner sparsi in tutta la Cina (ristoranti, bar, attrazioni turistiche, negozi, bancarelle e trasporti pubblici). I suddetti Giochi Asiatici si terranno dal 23 settembre all’8 ottobre 2023 a Hangzhou, nella provincia di Zhejiang. Originariamente erano previsti per il 2022, ma sono stati rinviati a quest’anno per la pandemia.

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy Watch6 Classic: smartwatch coi fiocchi ma niente miracoli sull’autonomia