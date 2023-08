I produttori di smartphone sono alla perenne ricerca di nuove strategie per migliorare la qualità fotografica dei propri prodotti — soprattutto quelli di punta — e nelle scorse ore è apparso in rete un inedito modello a marchio Nubia che potrebbe spostare in alto l’asticella: stiamo parlando di un dispositivo che potrebbe mettere insieme un sensore fotografico da 1 pollice e ottiche da 35 mm.

Intendiamoci, la lista dei produttori che hanno già implementato sensori fotografici da 1 pollice sui propri smartphone è già piuttosto nutrita e vanno sicuramente ricordati i recenti ed eccellenti esempi di Xiaomi e Vivo.

Per quanto riguarda Nubia, si tratterebbe di una prima volta, tuttavia il marchio cinese non è nuovo all’utilizzo della seconda caratteristica menzionata: le lenti da 35 mm avevano già trovato spazio su modelli di fascia top come Nubia Z50S Pro e ZTE Axon 40 Ultra. Adesso, pare che i tecnici di ZTE siano al lavoro per unire le due specifiche: come si accennava in apertura, sarebbe in cantiere uno smartphone con sensore fotografico da 1 pollice e ottiche da 35 mm. A riportare questa ghiotta indiscrezione è il solito Digital Chat Station su Weibo, il quale ha condiviso anche la seguente immagine: uno smartphone non ancora sul mercato viene ritratto accanto a Nubia Z50S Pro; i due dispositivi sembrano esteticamente molto simili, tuttavia il presunto nuovo flagship salta all’occhio per un modulo fotografico nettamente più ingombrante.

Il tipster aggiunge anche un altro dettaglio: il sensore scelto da Nubia sarebbe lo stesso Sony IMX989 visto su Vivo X90 Pro e Vivo X90 Pro+. Gli altri dettagli tecnici riportati includono: apertura f/1,75, OIS lenti di nuova generazione in vetro-plastica (G+P) con Zeiss T* optical coating. La fonte parla di un lavoro di ottimizzazione degli ingombri che i tecnici di Nubia dovranno portare a compimento prima che il nuovo smartphone possa vedere la luce. Ad ogni modo, il modulo fotografico sembra progettato per essere compatibile con ottiche esterne, similmente a quanto visto su Xiaomi 12S Ultra lo scorso anno.

