La serie Huawei Mate 60 si avvicina sempre di più al lancio, che dovrebbe avvenire durante il mese di settembre per competere direttamente con Apple e i suoi iPhone 15. Una scelta coraggiosa quella della casa cinese, che a quanto pare vuole “sfidare” gli smartphone della mela anche per quanto riguarda parte del design: andiamo a scoprire come dovrebbero essere grazie ad alcune immagini trapelate in queste ore.

Huawei Mate 60, Mate 60 Pro e Mate 60 RS sfidano iPhone 15

In questi ultimi anni, Huawei ha riscontrato parecchie difficoltà con il ban statunitense, e con la serie Mate 40 non ha investito molto nella promozione. Questa volta potrebbe essere diversa, con Digital Chat Station che punta sull’avvio della campagna di promozione della serie Huawei Mate 60 ormai imminente, giusto in tempo per il periodo solitamente “riservato” ad Apple e ai suoi nuovi iPhone. Il noto leaker commenta anche le immagini trapelate in queste ore, che stiamo per vedere: in parte si tratterebbe di unità dummy, e non dei veri smartphone, ma in ogni caso ci mostrano come dovrebbe essere il design. Si può facilmente notare la presenza del marchio Xmage per il comparto fotografico.

Apple potrebbe presentare la nuova gamma di iPhone 15 il 12 settembre 2023 (la data ufficiale non è ancora stata svelata), e proprio quel giorno si terrà una conferenza stampa di Huawei, come dichiarato un paio di giorni fa da Richard Yu. Dovrebbe essere il giorno del lancio dell’auto Xinwenjie M7 con Huawei ADS 2.0, ma sul palco potrebbero essere presenti anche gli smartphone della linea Mate 60. Gli scatti con i presunti smartphone imballati mostrano un modulo fotografico di forma circolare piuttosto vistoso, simile a quello che abbiamo già visto sulla gamma Mate. Anche l’altra immagine, che potrebbe ritrarre effettivamente un’unità dummy e che abbiamo visto i giorni scorsi, mostra un design bicolore, che potrebbe sfruttare effetti e colorazioni diverse per dare un tocco in più di originalità.

E la parte frontale? Ci sono indicazioni anche sotto questo punto di vista, che puntano su una vera “sfida” ad Apple. Come possiamo vedere nelle prossime immagini, che hanno come oggetto delle pellicole protettive, sembra che Huawei Mate 60 Pro possa disporre di una sorta di Dynamic Island nella parte superiore, simile a quella vista su iPhone. In particolare, le immagini riguarderebbero Huawei Mate 60 Pro e il modello RS, quindi non è da escludere un Mate 60 più “tradizionale” con semplice foro per la fotocamera.

I rumor parlano di un sistema HarmonyOS 4 che integrerebbe un adattamento dell’interfaccia per far spazio alla “pillola”, con funzionalità apposite per sfruttarla (con le notifiche, ad esempio). Insomma, sembra proprio che con la serie Mate 60 Huawei voglia sfidare Apple e i suoi iPhone sotto diversi punti di vista. Probabilmente basterà qualche giorno per conoscere i dettagli ufficiali: continuate a seguirci.

In copertina Huawei Mate 50 Pro

