Huawei dovrebbe lanciare la serie Mate 60 in autunno e alla fine di luglio era emersa una prime immagine del retro del dispositivo. Ora sono appena trapelate delle foto di questo smartphone Android che permettono di vedere più nel dettaglio come dovrebbe essere.

Sul social cinese Weibo sono state infatti da poco pubblicate delle foto del presunto Huawei Mate 60, le quali mostrano un retro bicolore apparentemente in vetro nella parte superiore e in metallo nella parte inferiore. Per quanto concerne il comparto permarrebbe, rispetto al suo precedessore, l’isola circolare con tre sensori fotografici, coerente con quanto già emerso nei precedenti leak.

Secondo quanto riferito, oltre al classico design a doppio anello di Huawei Mate 40, la parte inferiore in metallo servirebbe a migliorare l’efficacia della dissipazione del calore, in quanto il consumo energetico del chip Kirin prodotto a livello nazionale sarebbe leggermente superiore provocando di conseguenza un surriscaldamento maggiore.

Caratteristiche attese per Huawei Mate 60

Secondo precedenti voci di corridoio Huawei Mate 60 adotterebbe un display OLED con risoluzione 1220p e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, inoltre sul display ci sarebbe un ritaglio a forma di pillola che ospiterebbe le doppie fotocamere frontali e i sensori 3D ToF.

Questo aprirebbe la strada a nuove implementazioni software simili alla Dynamic Island di Apple che potrebbero servire a promuovere la nuova funzione Live Window presente in Harmony OS 4.

Si vocifera inoltre che Huawei stia lavorando sul proprio chipset 5G insieme a SMIC e i dispositivi della serie Mate 60 potrebbero essere i primi a utilizzarlo.

