Xiaomi ha prodotto ottimi dispositivi Android, ma è sempre stata piuttosto tirchia in materia di aggiornamenti software, soprattutto rispetto a Samsung che è attualmente il produttore più virtuoso, soprattutto in termini di tempestività nel rilasciare gli update.

Ora sembra che il colosso cinese intenda allinearsi al rivale sudcoreano, in quanto ha annunciato che Redmi K60 Extreme Edition lanciato in Cina la scorsa settimana è il primo smartphone Xiaomi a promettere quattro generazioni di aggiornamenti Android e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza. Redmi K60 Extreme Edition sarà anche il primo smartphone con la MIUI 15, ma stranamente l’annuncio non menziona quanti aggiornamenti della versione MIUI saranno inclusi.

Redmi K60 Extreme Edition sarà l’unico smartphone Xiaomi con questa promessa di aggiornamenti?

È quasi certo che questo smartphone verrà lanciato anche nei mercati internazionali come Xiaomi 13T Pro, tuttavia la società non ha fatto alcun annuncio in merito e non ha nemmeno rivelato se questa politica degli aggiornamenti verrà estesa a più dispositivi o altre regioni.

Se Xiaomi estendesse la stessa promessa di aggiornamenti software a regioni oltre la Cina, eguaglierebbe Samsung e OnePlus che sono attualmente i migliori da questo punto di vista, poiché offrono quattro importanti aggiornamenti Android e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza, mentre Google promette tre aggiornamenti Android e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza per i suoi smartphone della serie Pixel.

Vale la pena considerare che il numero di aggiornamenti promessi è un aspetto cruciale, in quanto è il software a determinare la longevità dei dispositivi, più che l’hardware, tuttavia è importante anche la frequenza e la tempestività con cui vengono rilasciai gli update, soprattutto per quanto riguarda le patch di sicurezza.

La MIUI non è stata affatto tempestiva nel rilasciare gli aggiornamenti e Xiaomi non ha chiarito la frequenza degli update nell’ambito di questa nuova politica di aggiornamenti software.

