A distanza di pochi giorni dall’annuncio di RT7 Titan, OUKITEL propone un altro tablet rugged: si tratta di OUKITEL RT6, disponibile all’acquisto sullo store ufficiale OUKITEL con un interessante coupon di lancio. Il dispositivo punta molto sulla resistenza e la solidità, oltre che sull’enorme batteria da 20.000 mAh. Andiamo a scoprirlo insieme più da vicino.

Ecco OUKITEL RT6, il tablet rugged “indistruttibile”

OUKITEL RT6 è un tablet rugged pensato per chi ha bisogno di un dispositivo che non teme nulla, dalle cadute agli urti, dall’umidità alle temperature estreme: affiancata alle certificazioni IP68 e IP69K, garantisce la resistenza a temperature e umidità elevate, pioggia, intense vibrazioni, cadute, sabbia e polvere, bassa pressione, shock termico e non solo. Insomma, si tratta del tablet perfetto per gli avventurieri, gli amanti dell’outdoor e alcune categorie di lavoratori. Per favorirne l’uso in certe situazioni e la portabilità, l’azienda ha dotato il tablet di una tracolla e di un supporto in alluminio.

In aggiunta, troviamo l’enorme batteria da 20.000 mAh che secondo il produttore può offrire fino a 2250 ore di standby, 15 ore di video e 15 ore di gaming. La ricarica cablata è da 33 W, ma è disponibile anche la ricarica inversa per fornire energia ad altri dispositivi in caso di emergenza. Il cuore del tablet è il SoC MediaTek MT8788, con un processore octa-core affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X e da 256 GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibile con microSD fino a 1 TB). Grazie alla funzione di espansione della RAM, quest’ultima può spingersi fino a un totale di 14 GB sfruttando parte dello storage interno.

Oltre all’ampio schermo IPS da 10,1 pollici a risoluzione Full-HD+, spicca anche la connettività 4G LTE dual SIM, che si affianca a Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2, GPS/GLONASS/Galileo e alla porta USB Type-C (con supporto OTG). I tablet non si acquistano solitamente per le loro doti fotografiche, ma vale la pena citare i due sensori integrati: OUKITEL ha dotato il dispositivo di una fotocamera posteriore da 16 MP con autofocus e flash LED, e di una fotocamera anteriore da 16 MP con focus fisso.

Ecco le specifiche tecniche complete di OUKITEL RT6:

display 14,4:9 IPS da 10,1 pollici a risoluzione Full-HD+ (1920 x 1200 pixel, 224 ppi), con screen-to-body ratio del 78%, luminosità tipica di 400 nit e contrasto 1000:1

SoC MediaTek MT8788 con CPU octa-core e GPU ARM Mali-G72 MP3

8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibile con microSD fino a 1 TB)

fotocamera posteriore da 16 MP con autofocus (apertura f/2.0), con registrazione video fino a 1080p e flash LED

fotocamera anteriore da 16 MP con focus fisso (apertura f/2.2), con registrazione video fino a 720p

connettività dual 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, Galileo, porta USB Type-C (con OTG)

sensore di luminosità, sensore geomagnetico, bussola, giroscopio

certificazione IP68, IP69K e MIL-STD-810H

doppio speaker con audio stereo

batteria da 20.000 mAh con ricarica cablata da 33 W e ricarica inversa

sistema operativo: Android 13

dimensioni e peso: 249,1 x 167,8 x 17,3 mm, 1030 g

Previous Next Fullscreen

Prezzo e disponibilità di OUKITEL RT6

Il tablet rugged OUKITEL RT6 è disponibile all’acquisto su Amazon.it nelle colorazioni Black e Orange al prezzo consigliato di 399,99 dollari. Fino al 31 agosto 2023 potete acquistarlo con un coupon presente sul sito ufficiale che sconta la cifra del 20%, facendo scendere il prezzo a soli 296 dollari. Se siete interessati, vi lasciamo ai link per procedere:

Acquista OUKITEL RT6 sullo store ufficiale con coupon

Informazione Pubblicitaria