La funzione Watch Unlock per lo sblocco dello smartphone sfruttando lo smartwatch non dovrebbe essere un’esclusiva dei Google Pixel Watch. Non siamo ancora all’ufficialità, ma come anticipato qualche giorno fa, ci sono conferme sull’arrivo a bordo dei prodotti più recenti della gamma Samsung Galaxy Watch.

Watch Unlock dovrebbe arrivare anche sui Galaxy Watch

Google ha svelato ormai diversi mesi fa la funzione Watch Unlock, pensata come metodo alternativo per sbloccare lo smartphone Android quando ci sono problemi con l’autenticazione biometrica. Basata sull’API Active Unlock, vista su Android 13, si tratta di una sorta di versione migliorata e più avanzata di Smart Lock, disponibile da tempo e che consente di tenere sbloccato lo smartphone quando si trova vicino a un dispositivo attendibile (non necessariamente uno smartwatch).

Considerando il coinvolgimento di Samsung con le ultime versioni di Wear OS, sarebbe stato strano non vedere gli smartwatch della serie Galaxy Watch tra i diretti interessati. Come riportato da Mishaal Rahman, Watch Unlock dovrebbe essere reso disponibile non solo su Pixel Watch, ma anche su Samsung Galaxy Watch6, Watch6 Classic e sui precedenti modelli. Non vengono esplicitamente nominati, ma è probabile che la cosa riguardi Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro.

Watch Unlock dovrebbe arrivare insieme all’aggiornamento a Wear OS 4 (e One UI 5 Watch per i Samsung): attualmente il sistema operativo si trova in fase beta, e la versione stabile è attesa per i prossimi mesi. Nell’attesa potremo sicuramente consolarci con l’uscita della versione stabile di Android 14, ormai attesa a giorni: giusto qualche ora fa è stata distribuita la beta 5.1 con gli ultimi bugfix.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Watch5 Pro: ha tutto ciò che serve, anche un’ottima batteria