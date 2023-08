In occasione del CES 2023 di Las Vegas Google ha svelato la funzionalità Watch Unlock, ossia una soluzione alternativa alle impronte digitali e al riconoscimento del viso per sbloccare lo smartphone Android.

Così come suggerisce il suo nome, Watch Unlock sfrutta lo smartwatch per sbloccare lo smartphone ed è basata sull’API Active Unlock, già disponibile in Android 13.

La funzione Watch Unlock sta per arrivare

In pratica, la nuova soluzione studiata dal colosso di Mountain View dovrebbe consentire agli utenti di sbloccare lo smartphone se lo smartwatch è sbloccato e si trova entro 1 metro di distanza dal telefono (ciò dovrebbe avvenire dopo che il device non si è sbloccato con il normale sistema impostato).

Stando a quanto viene riportato da AssembleDebug, la nuova funzionalità sembra essere pronta per il rilascio. Ecco un breve video tutorial che mostra come funziona la nuova soluzione studiata da Google, con incluso il tentativo di connettersi a uno smartwatch:

Seems like ready to roll…. just need a smart watch now…🫡 the black screen in recording is just password unlock. pic.twitter.com/WBDz6SaoE1 — AssembleDebug (@AssembleDebug) August 16, 2023

Stando a quanto si apprende, se allo smartphone non è stata applicata alcuna opzione per lo sblocco con impronta digitale o riconoscimento del viso, cercherà un dispositivo Wear OS nelle vicinanze per ottenere l’autorizzazione a sbloccarsi e ciò significa che tale sistema non sarà limitato a Google Pixel Watch ma dovrebbe poter essere sfruttato anche dai possessori di uno dei più recenti modelli di Samsung Galaxy Watch.

La funzione Watch Unlock potrebbe rivelarsi utile nel caso in cui si abbiano le mani bagnate o sporche oppure se lo sblocco con il viso non dovesse funzionare.

Probabilmente il colosso di Mountain View sfrutterà l’evento di presentazione della serie Google Pixel 8 e di Google Pixel Watch 2 per lanciare questa nuova funzionalità. Ancora qualche settimana di pazienza e lo scopriremo.

