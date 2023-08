La tecnologia dei chipset per smartphone è in continua evoluzione, e ogni anno assistiamo a nuovi lanci che promettono prestazioni sempre migliori. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, alcuni produttori di smartphone di fascia alta potrebbero decidere di continuare a utilizzare il SoC Snapdragon 8 Gen 2 anche nel 2024, invece di passare alla versione successiva, lo Snapdragon 8 Gen 3, che stando alle ultime indiscrezioni spingerebbe il clock a frequenze da urlo. Scopriamo insieme quali potrebbero essere le ragioni di questa scelta e quali implicazioni potrebbe avere per i consumatori finali.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 è un chipset ancora valido

Il SoC Snapdragon 8 Gen 2, prodotto da Qualcomm, è stato lanciato nel novembre 2022 e si basa su una tecnologia a 4 nanometri. Grazie alle sue ottime prestazioni e all’efficienza energetica, questo processore è stato adottato da diversi produttori di smartphone di fascia alta, ottenendo un riscontro molto positivo da parte della stampa specializzata e dai consumatori finali che hanno avuto modo di provare alcuni smartphone con all’interno questo nuovo chipset.

Essendo il cuore di molti dispositivi di fascia alta attuali, le prestazioni offerte dallo Snapdragon 8 Gen 2 sono ancora molto competitive, tanto da garantire un’esperienza utente di alto livello, grazie anche all’integrazione di funzionalità avanzate come l’intelligenza artificiale e il supporto alle reti 5G.

Perché alcuni produttori potrebbero continuare a utilizzare lo Snapdragon 8 Gen 2?

Una delle ragioni principali per cui alcuni produttori potrebbero decidere di continuare a utilizzare lo Snapdragon 8 Gen 2 nel 2024 è legata al costo del chipset del prossimo anno, lo Snapdragon 8 Gen 3, che andrà a sostituire in tutto e per tutto quello attuale.

Secondo le ultime indiscrezioni che provengono direttamente dal noto leaker di Weibo Digital Chat Station, sembra infatti che il prezzo di quest’ultimo potrebbe essere considerato un po’ troppo elevato da alcune aziende. Questa situazione potrebbe spingere tali aziende a cercare soluzioni alternative più economiche al fine di migliorare i loro margini di profitto.

Una possibile soluzione che potrebbe essere considerata è quella di limitare l’utilizzo dello Snapdragon 8 Gen 3 ad alcuni modelli di punta dei produttori, come quelli della serie Pro, Plus o Ultra. Questo approccio è stato adottato da marchi come OPPO e Vivo in passato, che hanno utilizzato processori Snapdragon più vecchi o il processore Dimensity per i loro modelli standard, riservando il SoC più recente e performante ai modelli esclusivi più costosi.

Questa strategia permetterebbe ai produttori di bilanciare la disponibilità del chipset di fascia alta tra i diversi modelli e di offrire il meglio della tecnologia attualmente disponibile sui dispositivi di fascia alta; allo stesso tempo, gli stessi produttori potrebbero utilizzare chipset meno costosi o di generazioni precedenti per i modelli standard (ma comunque validi in termini di prestazioni generali), offrendo opzioni di prezzo più accessibili senza compromettere in modo significativo le prestazioni.

Cosa significa tutto ciò per i consumatori finali?

Sebbene come abbiamo avuto modo di vedere nelle scorse settimane lo Snapdragon 8 Gen 3 dovrebbe offrire sicuramente prestazioni superiori rispetto al suo predecessore, è importante sottolineare che lo Snapdragon 8 Gen 2 rimane comunque un system-on-chip molto potente, ricco di funzionalità e assolutamente attuale e altamente competitivo.

Pertanto, i consumatori che sceglieranno un telefono di fascia alta equipaggiato con questo processore nel 2024 potranno comunque contare su un dispositivo in grado di offrire un’esperienza utente di alto livello.

Tuttavia non è da scartare l’ipotesi che vedrebbe i telefoni equipaggiati con lo Snapdragon 8 Gen 2 non in grado di sfruttare appieno alcune delle funzionalità più avanzate offerte dai processori di nuova generazione, come l’intelligenza artificiale on-device di Meta di cui si sta parlando in questi giorni, che dovrebbe essere disponibile su smartphone con chipset Snapdragon a partire dal 2024.

