Negli ultimi anni la quota di mercato degli smartphone Samsung è scesa quasi a zero in Cina, ma il colosso sudcoreano sembra andare a gonfie vele nel paese per quanto riguarda il segmento degli smartphone pieghevoli.

Secondo l’analisi della società di ricerche di mercato Computerpoint Research, nell’ultimo anno la quota di mercato di Samsung per gli smartphone pieghevoli è più che quadruplicata, superando produttori locali come HONOR, Vivo e Xiaomi, e dallo scorso anno le vendite dell’azienda coreana in questa categoria di dispositivi sono più che raddoppiate.

Samsung domina il mercato cinese degli smartphone pieghevoli

Secondo il rapporto la quota di mercato di Samsung nel segmento degli smartphone pieghevoli in Cina era del 26% nel primo trimestre del 2023, un’enorme crescita rispetto alla quota di mercato di appena il 6% registrata nel primo trimestre del 2022.

Huawei e OPPO hanno conquistato una quota di mercato del 27%, ma Samsung non aveva ancora lanciato Galaxy Z Flip5 e Z Fold5 e i nuovi smartphone pieghevoli dell’azienda potrebbero migliorare ulteriormente la sua quota di mercato.

Lo scorso anno Huawei è stata leader indiscussa del mercato degli smartphone pieghevoli in Cina, con una quota di mercato del 57%, ma la quota di mercato dell’azienda si è quasi dimezzata al 27% nel primo trimestre del 2023 nonostante il rilascio dell’impressionante Mate X3.

OPPO ha incrementato la sua quota di mercato passando dal 18% dello scorso anno al 27% e anche HONOR e Vivo hanno migliorato le rispettive posizioni, mentre la quota di mercato di Xiaomi è diminuita nonostante il lancio di MIX Fold 2, lo smartphone pieghevole più sottile al mondo.

Motorola, di proprietà di Lenovo, rimane con una fetta della torta ancora più piccola, a prova che i suoi smartphone pieghevoli Razr non sono apprezzati in Cina.

La crescita nel mercato globale dei dispositivi pieghevoli è stata in gran parte guidata dalla Cina. Nonostante nel primo trimestre del 2023 il mercato cinese degli smartphone sia diminuito di circa l’8% su base annua, il mercato nazionale dei pieghevoli ha continuato a crescere, aumentando del 117% su base annua.

