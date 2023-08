La serie Samsung Galaxy S24 dovrebbe diventare ufficiale a febbraio 2024 e alcune delle sue caratteristiche sono già trapelate. Stando a una nuova indiscrezione Samsung Galaxy S24 Ultra verrebbe migliorato non solo nell’ambito della fotocamera ma anche per quanto riguarda il display.

Il noto informatore Ice Universe ha affermato tramite X (Twitter – NdR) che Samsung Galaxy S24 Ultra presenterà un display aggiornato. Il leaker non ha specificato in cosa verrebbe migliorato, tuttavia è probabile che adotterà il nuovo pannello OLED M13 con una luminosità di picco più elevata.

Il display di Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe essere più luminoso?

Samsung Galaxy S23 Ultra raggiunge un massimo di 1.750 nit di luminosità, mentre gli smartphone concorrenti di Apple, OPPO e Xiaomi superano i 2.000 nit, quindi è in questo ambito che Samsung vorrà recuperare terreno.

Migliorare aspetti come risoluzione e frequenza di aggiornamento non sarebbe percepibile per la maggior parte degli utenti, pertanto l’unica area che ha ancora margini di miglioramento è la massima luminosità dello schermo per offrire una migliore visibilità all’aperto. Samsung Galaxy S24 Ultra dovrebbe quindi essere dotato del display AMOLED di tredicesima generazione chiamato M13, più sottile e con una miglior efficienza energetica. L’ultimo punto su cui l’azienda potrebbe ancora lavorare è sul PWM Dimming, tecnologia su cui alcuni produttori cinesi hanno già iniziato a battere ferro.

Un rumor interessante riguarda anche Galaxy S24 e Galaxy S24+ che finalmente potrebbero essere dotati di display LTPO ovvero capaci di viaggiare su frequenze di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz, garantendo così un minor consumo della batteria.

Leggi anche: Migliori smartphone Samsung, la classifica di Agosto 2023