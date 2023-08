Interessati all’acquisto di una nuova smart TV, ma non riuscite a trovare il prezzo giusto? Allora potrebbe essere il vostro giorno fortunato, perché su Amazon sono in offerta tre modelli Android TV con sconti importanti, tutti a marchio Nokia. Vediamo come approfittarne subito.

Tre Android TV firmati Nokia in offerta su Amazon

Giusto un paio di giorni fa abbiamo visto la Fire TV di Xiaomi in promozione (tuttora in offerta), ma se preferite Android TV allora dovreste dare un’occhiata al trio di smart TV in sconto su Amazon che stiamo per mostrarvi. Il modello più grande, UNE50GV210I, può vantare una diagonale da 50 pollici e un pannello a risoluzione 4K, ma se non vi serve tutto questo e volete puntare su un pannello Full-HD o HD da 32 pollici (magari per risparmiare qualcosa, anche in termini di spazio), allora potreste volgere lo sguardo ai modelli FN32GV310 e HN32GV310, sempre a marchio Nokia.

Tutti e tre i televisori offrono sistema operativo Android TV, con tutti i vantaggi che ne conseguono: sono compatibili con oltre 7000 applicazioni per lo streaming, la musica, i giochi e non solo, tra le quali ovviamente Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, Spotify, Apple TV+ e così via; dispongono della funzione Chromecast integrata, che consente di trasmettere contenuti da uno smartphone alla TV, ma anche dei comandi vocali di Google Assistant e di un telecomando Bluetooth ergonomico. I due modelli UNE50GV210I e FN32GV310 offrono anche slot CI per l’accesso alla Pay TV e SatCR per collegare fino a 8 ricevitori a un LNB SatCR. Non manca naturalmente il triplo sintonizzatore per la ricezione dei canali del digitale terrestre (DVB-T2).

Tutti e tre gli smart Android TV di Nokia sono in offerta a ribassi consistenti su Amazon: il modello UNE50GV210I, il più grande, è disponibile a 349,90 euro anziché 429 euro, mentre i due modelli da 32 pollici (il primo Full-HD, FN32GV310, e il secondo HD, HN32GV310) sono in promozione a rispettivamente 192,30 euro (anziché 259 euro) e 160,73 euro (con un prezzo mediano di 207,99 euro). Per tutti e tre, ovviamente, sono comprese le spese di spedizione (sono venduti e spediti da Amazon). Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso:

Acquista Android TV Nokia UNE50GV210I in offerta 349,90€ invece di 429€

Acquista Android TV Nokia FN32GV310 in offerta a 192,30€ invece di 259€

Acquista Android TV Nokia HN32GV310 in offerta a 160,73€ invece di 207€

Attenzione: i prezzi continuano a cambiare rapidamente, le offerte potrebbero differire da quanto indicato (momento della pubblicazione di questo articolo) al momento della vostra lettura.

