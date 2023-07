Xiaomi ha rilasciato la MIUI 14 per la maggior parte dei suoi dispositivi idonei, tuttavia l’ultima versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda è basata su Android 12 per alcuni dispositivi e su Android 13 per altri.

Mentre alcuni utenti Xiaomi sperano di ricevere al più presto una MIUI basata su Android 13, la società ha annunciato la MIUI beta basata su Android 14 per tre dei suoi smartphone di punta.

Xiaomi 13 e 13 Pro e 12T ricevono la beta della MIUI basata su Android 14

Xiaomi ha da poco annunciato che è alla ricerca di beta tester per la MIUI 14.1 basata su Android 14. L’azienda ha deciso di offrire un accesso anticipato al software ai possessori di dispositivi Xiaomi 13 , Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 12T.

L’azienda fa sapere che cerca solo 2000 utenti per ciascuno dei dispositivi sopra menzionati e specifica che le selezioni avverranno in base all’ordine di arrivo. Xiaomi osserva inoltre che i beta tester dovrebbero mettere in conto la possibilità di doversi rivolgere al centro di assistenza Xiaomi locale nel caso i loro dispositivi non dovessero avviarsi a seguito di un aggiornamento.

La società avvisa che per ora accetterà solo i candidati che eseguono la ROM globale dei dispositivi idonei. Questo dettaglio può essere verificato aprendo le impostazioni e toccando la voce “Informazioni sul dispositivo”.

Lascia perplessi il fatto che Xiaomi non abbia incluso la sua ultima punta di diamante Xiaomi 13 Ultra e nemmeno Xiaomi 12T Pro nella beta della MIUI basata su Android 14. L’aggiornamento MIUI 14.1 dovrebbe essere rilasciato in forma stabile entro la fine dell’anno.

