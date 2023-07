Il team di sviluppatori di Xiaomi è al lavoro su MIUI 15, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata del colosso cinese e di tanto in tanto in Rete emerge qualche anticipazione sulle novità che porterà con sé.

Nelle scorse ore, per esempio, è stato pubblicato uno screenshot che ci mostra come potrebbe cambiare l’aspetto grafico della nuova interfaccia di Xiaomi.

Le ultime novità su MIUI 15

Stando a quanto emerge dalle seguenti immagini, con MIUI 15 le icone dovrebbero assumere un aspetto molto più arrotondato, con un look nel complesso decisamente più moderno.

Le nuove icone si concentrano sulla chiarezza e su uno stile semplice, si caratterizzano per un design più piatto e semplice, con una tavolozza di colori coerente piacevole per gli occhi e hanno anche dimensioni più uniformi, facilitando il loro riconoscimento rapido.

In sostanza, le nuove icone sono progettate per essere più intuitive e user friendly. E così l’icona della fotocamera ora ha un pulsante di scatto più prominente, l’icona del telefono presenta una cornetta più prominente e l’icona del messaggio avrà un fumetto della chat più prominente e ciò dovrebbe rendere più semplice per gli utenti rispettivamente scattare una foto, effettuare una chiamata e rispondere a un messaggio.

MIUI 15 conferma la volontà del team di sviluppatori di Xiaomi di riuscire a garantire un’esperienza nel complesso visivamente attraente e intuitiva e che sia in grado di conquistare gli utenti.

Le nuove icone rappresentano soltanto uno dei vari miglioramenti che Xiaomi ha apportato alla sua interfaccia e probabilmente ulteriori cambiamenti, anche più grandi, potrebbero essere implementati nella versione finale.

In pratica, con MIUI 15 il team di Xiaomi vuole provare a stabilire un nuovo standard per i sistemi operativi basati su Android, offrendo agli utenti un’esperienza più dinamica, personalizzabile e user friendly.

Nei prossimi mesi scopriremo se riuscirà a centrare l’obiettivo.

