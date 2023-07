Continuano a susseguirsi in Rete le anticipazioni su MIUI 15, l’attesa nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Xiaomi, già apparsa nei server del colosso cinese e il cui esordio ufficiale potrebbe avvenire a bordo degli smartphone delle serie Xiaomi 14 e Redmi Note 13.

Nelle scorse ore sono emerse altre due novità che il team di sviluppatori di Xiaomi dovrebbe implementare nella prossima versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda, almeno una delle quali dovrebbe essere piuttosto apprezzata.

Scoperte altre due novità di MIUI 15

La novità più interessante a cui facciamo riferimento è rappresentata da una funzionalità per gli appunti migliorata, grazie alla quale gli utenti avranno la possibilità di copiare e incollare immagini e file.

Già disponibile sugli smartphone di Samsung, questa funzionalità dovrebbe rivelarsi molto comoda per la condivisione rapida di file tra le varie applicazioni (per esempio, dovrebbe essere possibile copiare un’immagine dal Web e incollarla in Telegram o in WhatsApp senza la necessità di aprire la galleria).

La seconda novità potrebbe essere apprezzata in particolar modo da chi desidera sfruttare il proprio smartphone per guardare contenuti multimediali: si tratta, infatti, di una soluzione che dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti un aumento del volume.

Stando a quanto si apprende, con MIUI 15 dovrebbe essere implementato un nuovo interruttore nel menu delle impostazioni rapide grazie al quale gli utenti avranno la possibilità di aumentare l’uscita del volume fino al 200%, con un miglioramento dell’esperienza multimediale sui telefoni e con la possibilità di riuscire a fruire della parte audio anche in ambienti molto rumorosi.

Al momento non ci sono informazioni ufficiali sulla possibile data di lancio di MIUI 15 ma, stando alle indiscrezioni, l’interfaccia personalizzata di Xiaomi dovrebbe esordire in Cina a dicembre mentre sul mercato globale dovrebbe arrivare all’inizio del 2024 (con la medesima tempistica di lancio di MIUI 14 lo scorso anno). Staremo a vedere.

