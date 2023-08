Qualche settimana addietro, nel corso dell’evento estivo Samsung Galaxy Unpacked 2023, il produttore sudcoreano ha presentato una pletora di nuovi dispositivi — su tutti, i pieghevoli Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 e gli smartwatch Galaxy Watch6 —, inclusi i propri nuovi tablet di riferimento, ma il rinnovamento della gamma tablet potrebbe essere appena iniziato: gli inediti modelli della serie Samsung Galaxy Tab S9 FE stanno già facendo parlare di sé e sono stati appena avvistati.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: prime foto della serie

Samsung, come si accennava in apertura, ha da poco rinnovato la propria linea di punta con i nuovi Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9+ e Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, tuttavia pare altresì intenzionata a proporre delle versioni FE (Fan Edition) dei propri flagship, utilizzando tale concetto sia in ambito smartphone che tablet.

Nelle ultime settimane, si sono moltiplicate le indiscrezioni su Samsung Galaxy S23 FE, ma tale dispositivo dovrebbe essere affiancato al debutto non da uno, ma da ben due tablet: Samsung Galaxy Tab S9 FE e Samsung Galaxy Tab S9 FE+. Il moltiplicarsi delle indiscrezioni porta a presumere che il momento del debutto ufficiale si stia progressivamente avvicinando e, mentre qualche giorno fa si era parlato di prezzi non troppo allettanti, quest’oggi — un mese dopo aver osservato i render — vediamo le prime foto dal vivo dei due tablet inediti.

Come si può facilmente evincere dalle immagini riportate, i primi scatti di Samsung Galaxy Tab S9 FE e Samsung Galaxy Tab S9 FE+ sono stati realizzati in sede di certificazione da parte delle autorità sudcoreane. Sfortunatamente, sono pochi i dettagli che si possono mettere insieme: in primis, vediamo che i due tablet avranno display con diagonali differenti; secondariamente, entrambi disporranno di una singola fotocamera anteriore, mentre le cornici attorno al display saranno più ottimizzate sul modello più grande.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche — che ovviamente saranno rivedute al ribasso rispetto ai flagship —, non ci si può che rifare ai leak precedenti: entrambi i modelli avranno il chip Exynos 1380 — contro lo Snapdragon 8 Gen 2 dei top di gamma. Quanto agli extra, Samsung pare intenzionata a non stravolgere l’esperienza d’uso della S Pen vista sui modelli di punta, inoltre anche i due nuovi tablet dovrebbero debuttare con Android 13 e la One UI 5.1.1, con il major update ad Android 14 e One UI 6.0 in arrivo un paio di mesi dopo il lancio.

A questo punto, insomma, non ci resta che attendere l’ufficialità.

Forse ti sei perso: Samsung alza l’asticella dei tablet premium con Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra