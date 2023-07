Samsung sembra avere in cantiere un tablet economico, poiché sono trapelati i render di un modello inedito. Ecco come si presenta questo dispositivo Android. Il noto informatore OnLeaks ha fatto trapelare i presunti render del tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus che appare di aspetto modesto dalla forma complessiva affilata e squadrata, molto simile a quella di Samsung Galaxy Tab S9 Plus. Si notano le cornici non troppo spesse e una fotocamera selfie sul lato più lungo del tablet, oltre al pulsante di accensione e al bilanciere del volume.

Secondo quanto riportato Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus misurerebbe 285,4×185,4×6,54 mm e offrirebbe un display da 12,4 pollici. Posteriormente è visibile la doppia fotocamera posteriore, ma senza flash LED, e non è chiaro se il tablet supporterà una S Pen, come ad esempio Xiaomi Pad 6. Il connettore a pin visibile su un’estremità suggerisce che il dispositivo potrebbe supportare accessori come una tastiera.