Torna in auge la Lotteria degli Scontrini, lo strumento promosso dal Governo ed entrato in vigore nel febbraio del 2021 con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo dei pagamenti elettronici sul territorio nazionale a discapito dei pagamenti in contanti.

Lo scorso fine settimana, il Garante della Privacy ha dato il via libera a una nuova modalità di “gioco” per la Lotteria che prevede estrazioni istantanee. Scopriamo i dettagli e come potere prendere parte a tali estrazioni tramite uno smartphone Android.

La Lotteria degli Scontrini raddoppia: ora è anche istantanea

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato la nuova modalità di partecipazione alla Lotteria degli Scontrini, chiamata “Lotteria ad estrazione istantanea”, proposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM): tale modalità consente ai clienti di partecipare direttamente al concorso utilizzando un codice bidimensionale stampato sullo scontrino, senza dover fornire il proprio codice lotteria agli esercenti.

Il Garante ha riconosciuto che questa nuova modalità di gioco rispetta la normativa sulla protezione dei dati personali (ovvero la privacy degli utenti) e ha inoltre sottolineato l’importanza di garantire la tutela dei dati dei minori (che non possono partecipare alla lotteria) e di controllare gli strumenti di pagamento elettronico in modo da poter identificare correttamente il vincitore (o un membro del suo nucleo familiare): a tal scopo, sono state adottate misure tecniche e di sicurezza adeguate per proteggere i dati personali, come previsto nello schema di provvedimento e nella valutazione di impatto effettuata.

Come partecipare tramite smartphone Android

Passaggio fondamentale per potere partecipare alla Lotteria degli Scontrini istantanea tramite uno smartphone Android è l’utilizzo dell’app ufficiale Gioco Legale, pubblicata sul Google Play Store dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (la pagina dell’app è raggiungibile tramite il badge sottostante).

Dopo avere effettuato l’accesso (tramite CIE, carta d’identità elettronica, o SPID), sarà necessario accedere alla sezione “GIOCO REGOLATO” (basta effettuare un tap sul pulsante Esplora), poi su “Lotteria degli scontrini” e “Genera codice” (verrete rimandati al portale ufficiale per la generazione del codice che permetterà di associare l’utente a uno scontrino).

A questo punto, ogni qual volta che verrà effettuata una transazione tramite pagamento elettronico, l’utente “potrà inquadrare con il proprio smartphone il codice (QR e codice simile) presente sullo scontrino emesso dall’esercente a fronte del pagamento elettronico. A seguito della scansione l’app assocerà il codice lotteria del cliente all’acquisto effettuato. In mancanza del codice lotteria, l’app ne creerà uno nuovo che abbinerà all’acquisto“.

In caso di vincita, sarà l’app Gioco Legale ad avvisare l’utente (tramite notifica) e invierà un codice bidimensionale che sarà necessario per riscuotere il premio presso uno degli esercenti abilitati. Per la riscossione, vi sono 30 giorni di tempo.

