Nelle prime ore della giornata odierna, sabato 5 agosto 2023, POCO ha ufficializzato il suo nuovo smartphone di fascia medio-bassa: si chiama POCO M6 Pro 5G, era stato oggetto di recenti indiscrezioni, arriverà sul mercato a stretto giro, ma il suo design e la sua dotazione tecnica restituiscono un’immediata sensazione di déjà vu.

Caratteristiche tecniche e design di POCO M6 Pro 5G

Giusto tre giorni fa erano trapelate delle corpose informazioni sul conto di un nuovo smartphone a marchio POCO: in un colpo solo, avevamo avuto dinanzi agli occhi le prime immagini, i dettagli sulle specifiche tecniche e persino i presunti prezzi di listino di POCO M6 Pro 5G. Dal momento che nell’universo-Xiaomi era arrivato un annuncio ufficiale appena 24 ore prime, non c’era voluto molto a connettere i puntini e inquadrare fin da subito il prossimo arrivo di casa POCO come un gemello diverso di Redmi 12 5G e adesso che anche il secondo modello è ufficiale ne abbiamo la conferma.

POCO M6 Pro 5G è stato ufficializzato in India proprio questa mattina e, pur coi dovuti ritocchi al design che lo spogliano dello stile Redmi e lo caratterizzano a tutti gli effetti come un POCO, tutti gli elementi principali rimangono invariati. Le linee sono quelle solite della serie M del brand cinese, con un ampio riquadro di colore nero che racchiude il modulo fotografico posteriore e il nome del produttore. Per il resto, si tratta di uno smartphone dalle dimensioni generose, con una parte frontale che non regala particolari sorprese — c’è il foro centrale per la fotocamera —, tutti i tasti fisici sul lato destro (il lettore di impronte è integrato nel tasto d’accensione), una porta USB-C con supporto alla ricarica rapida sul lato inferiore, cornici attorno allo schermo non particolarmente ridotte — il mento è abbastanza pronunciato —, uno speaker singolo in basso e l’ingresso per il jack audio sul lato superiore. A livello costruttivo, si segnala la certificazione IP53. Due le colorazioni mostrate: una classica nera e una più particolare verde.

Passando alla dotazione tecnica, spiccano il display LCD IPS da 6,79 pollici a 90 Hz, la Mobile Platform Snapdragon 4 Gen 2 di Qualcomm, la RAM dichiarata fino a 12 GB — frutto di 6 GB di RAM LPDDR4X e 6 GB di Turbo RAM —, la fotocamera principale da 50 MP e la batteria da 5.000 mAh con supporto ad una ricarica non particolarmente rapida (si ferma a 18 W). Senza ulteriori indugi, ecco la scheda tecnica completa di POCO M6 Pro 5G:

Display LCD FHD+ da 6,79 pollici FHD+ (2460 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento adattiva 30/48/60/90 Hz, rapporto schermo-corpo del 91%, luminosità massima di 550 nit, protezione Corning Gorilla Glass 3

Piattaforma mobile Octa Core Snapdragon 4 Gen 2 4nm (2,2 GHz x 2 CPU Kryo basate su A78 + 2 GHz x 6 basate su A55) con GPU Adreno 613

4/6/ 8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di memoria interna UFS 2.2 espandibile fino a 1 TB tramite microSD

Android 13 con MIUI 14

Doppia SIM ibrida (nano + nano / microSD)

Fotocamera posteriore da 50 MP, flash LED, sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 8MP con apertura f/2.0

Sensore di impronte digitali montato lateralmente, sensore a infrarossi

Jack audio da 3,5 mm, altoparlante inferiore

Connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB tipo C

Batteria da 5.000 mAh (tipica) con ricarica rapida da 18 W

Dimensioni: 168,6×76,28×8,17 mm; Peso: 199 grammi

Certificazione IP53.

Prezzo e disponibilità

POCO M6 Pro 5G è stato appena annunciato, ma non ci vorrà molto per il suo arrivo sul mercato: in India, sarà acquistabile già dal 9 agosto su Flipkart. Per quanto riguarda i prezzi di listino, si parte da 10.999 Rs (121 euro) per il modello 4 GB + 64 GB, salendo a 12.999 Rs (143 euro) per quella 6 GB + 128 GB, tuttavia il rivenditore permetterà di ottenere subito uno sconto di 1.000 Rs, abbassando ulteriormente la spesa.

Allo stato attuale, non sappiamo ancora se ed eventualmente quando POCO M6 Pro 5G arriverà anche in Italia, né se verrà fatta una — probabile — scelta tra questo modello e il suo alter ego Redmi 12 5G.

