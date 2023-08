A dispetto di un panorama tecnologico sempre più competitivo, POCO continua ad emergere, proponendo dispositivi che si distinguono per qualità e design innovativo. Il colosso della tecnologia ha recentemente annunciato il lancio del suo ultimo gioiello entry level: POCO M6 Pro 5G, il quale farà il suo ingresso ufficiale in India il 5 agosto. Sebbene POCO non abbia rilasciato dettagli ufficiali, i colleghi di Pricebaba hanno condiviso in anteprima alcune delle informazioni disponibili su questo nuovo smartphone di fascia media.

Ecco come sarà POCO M6 Pro 5G, il nuovo smartphone entry level dell’azienda

Quando si tratta di tecnologia, anche l’occhio vuole la sua parte. Questo è un aspetto che POCO ha tenuto a mente nella progettazione del POCO M6 Pro 5G. Lo smartphone dovrebbe presentare un ampio display IPS LCD da 6,79 pollici con un rapporto d’aspetto di 20,5:9, avvolto da una cornice che sembra abbastanza sottile, in linea con i prodotti della stessa fascia di prezzo che prevedono un ‘mento’ più pronunciato inferiormente.

Sul retro, lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera, una principale da 50 megapixel e una secondaria da 2 megapixel, posizionata all’interno di una grande fascia nera — simile al POCO X5, che trovate nell’immagine di copertina — che oltre ai due sensori ospita anche il flash LED e il marchio POCO. Per le videochiamate e i selfie, l’utente potrà contare su una fotocamera anteriore da 8 megapixel.

Nonostante la tendenza verso l’abbandono delle connessioni cablate, POCO avrebbe deciso di mantenere il jack per cuffie da 3,5 mm e l’IR blaster (sensore infrarossi). La parte inferiore ospiterebbe un altoparlante mono con la porta USB Type-C per la ricarica via cavo e un microfono. I controlli del volume e il pulsante di accensione si trovano sul lato destro, mentre il carrellino per le SIM si trova sul lato sinistro.

Oltre all’estetica, POCO avrebbe deciso di non trascurare le prestazioni del dispositivo: il motore che dovrebbe alimentare questo dispositivo è il chipset Snapdragon 4 Gen 2 di Qualcomm, che in combinazione con un massimo di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, dovrebbe assicurare un’esperienza piacevole per tutte le operazioni quotidiane più comuni.

La generosa batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 18 W, dovrebbe garantire una durata più che soddisfacente, anche grazie al SoC poco energivoro.

Disponibilità e prezzi di POCO M6 Pro 5G

Ma quanto costerà mettere le mani su questo nuovo smartphone dell’azienda? Secondo quanto riferito, la variante base con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna avrà un prezzo di 14.999 rupie (circa 165 euro al cambio attuale), la variante intermedia con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria costerà 15.999 euro (176 euro circa), mentre la versione più performante con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria sarà disponibile a 16.999 euro (187 euro circa).

È importante considerare che questi prezzi sono pensati per il mercato indiano, quindi in caso di debutto del dispositivo nel nostro mercato, potrebbero verificarsi delle variazioni di prezzo più o meno significative. Le tre versioni dello smartphone saranno disponibili nelle due colorazioni, azzurro e nero, che potete osservare nella galleria che trovate più in alto.

