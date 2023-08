Sappiamo bene quanto Google tenga a Chrome, il browser proprietario dell’azienda gode infatti di diverse attenzioni da parte del colosso di Mountain View, costantemente impegnato in opere di miglioramento.

Di recente per esempio abbiamo intravisto novità sia per la versione web che mobile del software in questione, proprio quest’ultima però ha causato qualche preoccupazione ad alcuni utenti nelle ultime ore.

Per quanto infatti l’azienda si impegni per migliorare l’app di Chrome, può capitare che si presenti qualche bug ogni tanto, ed è proprio il caso che vi riportiamo oggi.

L’app di Chrome segnala la disponibilità di un aggiornamento urgente che in realtà non esiste

Nella giornata di ieri alcuni utenti hanno iniziato a visualizzare una freccia rossa con l’indicazione della disponibilità di una nuova versione del software, come potete notare dalle immagini qui sotto condivise dai colleghi di 9to5Google.

In pratica sembra che alcuni utenti stiano visualizzando una freccia rossa alquanto minacciosa nell’angolo in alto a destra (e anche nella pagina Nuova scheda di Chrome) che indica la presenza di un fantomatico aggiornamento del browser.

Questo avviso compare solitamente agli utenti che sono rimasti indietro di qualche versione con l’app, non avendo dunque eseguito gli aggiornamenti disponibili per qualche tempo; cliccando sul tasto proposto però, gli utenti vengono indirizzati alla pagina del Play Store di Chrome Beta anche se sui loro dispositivi è presente esclusivamente l’ultima versione stabile del software (ovvero la 115.0.5790.166).

Nonostante ciò, anche nel canale beta non è presente alcun aggiornamento e anche procedendo all’installazione dell’ultima versione beta disponibile infatti gli utenti coinvolti continuano a visualizzare la freccia rossa che indica la disponibilità di un aggiornamento di Chrome.

Al momento non ci sono indicazioni ufficiali al riguardo, ma è più che probabile che si tratti di un semplice bug; qualora anche voi foste tra gli utenti che stanno visualizzando quanto sopra esposto non vi resta che attendere che Google rilasci un’apposita correzione.

