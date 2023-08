Continua il lavoro senza sosta del team di sviluppo di WhatsApp nell’opera di arricchimento e affinamento dell’esperienza utente della popolare piattaforma di messaggistica istantanea attraverso i vari aggiornamenti che passano dal canale beta prima di sbarcare sulla versione stabile dell’app disponibile per tutti.

Nelle scorse ore sono state rilasciate gradualmente le versioni 2.23.16.3 e 2.23.16.12 che introducono, rispettivamente, la possibilità di configurare i permessi delle conversazioni di gruppo in fase di creazione dello stesso e gli avatar personali animati. Scopriamole insieme.

WhatsApp potenzia la gestione dei permessi delle chat di gruppo

Le conversazioni di gruppo rappresentano un pilastro su cui fonda la comunicazione degli utenti WhatsApp e, di conseguenza, la gestione dei permessi al loro interno è di vitale importanza per il quieto vivere dei suoi partecipanti. Ebbene, la versione beta dell’applicazione sta introducendo, come accennato, la possibilità di modificare e gestire i permessi dei gruppi direttamente in fase di creazione dello stesso conferendo ai suoi amministratori un maggior controllo.

Finora, infatti, la gestione e modifica dei permessi era consentita solo in seguito alla creazione di un gruppo rendendo l’operazione più macchinosa ai suoi gestori i quali, sovente, finivano per dimenticarsene, presi dalle operazioni di onboarding dei nuovi partecipanti.

Tramite questa funzione, gli amministratori delle conversazioni di gruppo avranno la possibilità di modificarne i permessi nella stessa schermata di creazione grazie a una comoda opzione posizionata al di sotto del titolo del gruppo. Da qui sarà sufficiente tappare sull’icona dell’ingranaggio delle impostazioni per accedervi e modificare i parametri a proprio piacimento.

È evidente come l’implementazione di una funzione del genere offra agli amministratori dei gruppi maggiore controllo sugli stessi e ne semplifichi la gestione contribuendo a migliorarne l’esperienza complessiva anche per gli stessi partecipanti.

La suddetta funzione è in via di rilascio graduale per alcuni utenti della beta dell’app sia su Android che su iOS pertanto ci aspettiamo che possa raggiungere un numero crescente di account nei prossimi giorni.

Gli avatar animati sono pronti ad arricchire le vostre conversazioni

L’altra funzione in fase di rilascio viene portata in dote dalla versione 2.23.16.12 che finalmente introduce i tanto vociferati avatar animati.

Gli avatar personali sono ormai parte integrante dell’esperienza offerta dalle applicazioni di Meta; da Facebook a WhatsApp, passando per Instagram questi ne permeano l’interfaccia offrendo la possibilità agli utenti di realizzare un alter ego virtuale a propria immagine e somiglianza, o quasi. Ebbene, adesso pare che il team di sviluppo dell’arcinota app di messaggistica stia rilasciando una loro versione animata disponibile come pacchetto utilizzabile nelle conversazioni.

L’introduzione degli avatar animati rappresenta un passo importante per l’app in quanto contribuisce ad arricchire le conversazioni aggiungendo un nuovo mezzo tramite il quale comunicare in modo più efficace e divertente i propri stati d’animo.

Come si può notare dal video in alto, all’interno del pacchetto gli avatar animati sono suddivisi in varie sezioni in base all’emozione a cui fanno riferimento; da qui, basterà cliccare su uno di essi per inviarlo al proprio interlocutore.

Sottolineiamo che la funzione è attualmente in fase di rilascio agli utenti registrati al programma Beta dell’app i quali potranno comunque inviare gli avatar animati anche agli utenti dotati della versione stabile di WhatsApp.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Qualora non foste iscritti al programma beta di WhatsApp, sarà possibile aderirvi attraverso il Google Play Store seguendo questo link. In alternativa, se desiderate comunque provare in anteprima le nuove funzioni dell’app, sarà sufficiente installare manualmente il relativo file APK dirigendovi sul portale dedicato APKMirror: qui trovate la versione 2.23.16.3 mentre la 2.23.16.12 è disponibile al seguente link.

