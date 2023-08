Continuiamo seguire con interesse il lavoro senza sosta del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug via via riscontrati, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più ricca e personalizzabile.

Di tanto in tanto gli sviluppatori implementano le novità scoperte nelle varie release beta dell’applicazione nel canale stabile, mettendole a disposizione di tutti gli utenti e ciò è quanto è avvenuto nelle scorse ore.

WhatsApp introduce alcune novità nella versione stabile

In particolare, con la versione 2.23.15.78 in distribuzione tramite Play Store in queste ore vengono introdotte le seguenti novità:

Rinnovata l’area degli sticker con navigazione migliorata e un set più ampio di sticker con un maggior numero di avatar. Queste funzioni saranno introdotte nelle prossime settimane. Grazie per aver scelto WhatsApp!

Come scaricare le ultime versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime novità studiate dal team di WhatsApp e introdotte nelle varie release beta per Android, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero ugualmente provare in anteprima le ultime versioni dell’app di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Questa nuova versione con i rinnovamenti per l’area degli adesivi è disponibile nel Google Play Store per tutti quanti tramite il canale stabile e può essere scaricata attraverso il seguente badge:

