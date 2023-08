Continuano a susseguirsi in Rete le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di Samsung Galaxy S24 e OnePlus 12.

I display di Samsung Galaxy S24 saranno rinnovati

Iniziando da Samsung Galaxy S24, nelle scorse ore il popolare leaker Ice Universe ha condiviso su Twitter nuove anticipazioni su quelle che dovrebbero essere le caratteristiche del modello “base” e della variante Plus.

A dire del leaker, il colosso coreano avrebbe deciso di apportare alcune modifiche al design dei due smartphone, grazie alle quali dovrebbe essere in grado di ridurre le dimensioni delle cornici attorno al display.

Inoltre i due device dovrebbero poter contare su pannelli con tecnlologia OLED LTPO, soluzione che consente di avere un refresh rate variabile da 1 a 120 Hz, migliorando così la gestione delle risorse e l’autonomia.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy S24 Ultra, invece, il linguaggio di design sarà ancora quello del modello della precedente generazione.

Cosa possiamo aspettarci da OnePlus 12

In attesa della presentazione ufficiale di OnePlus 12, in programma per dicembre, nelle scorse ore il leaker Yogesh Brar su Twitter ha svelato quella che potrebbe essere la sua dotazione tecnica.

Stando al leaker, OnePlus 12 dovrebbe poter vantare un display OLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz e dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

La fotocamera posteriore dovrebbe poter fare affidamento su un sensore principale da 50 megapixel con OIS, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e da un sensore periscopico da 64 megapixel.

Tra le altre caratteristiche di OnePlus 12 non dovrebbero mancare una batteria da 5.400 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 100 W via cavo e a 50 W in modalità wireless), una scocca resistente a polvere e acqua e l’interfaccia OxygenOS 14 basata su Android 14.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare OnePlus 12.