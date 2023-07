YouTube Premium è la versione a pagamento di YouTube che permette di godersi i contenuti della piattaforma di Google senza gli annunci pubblicitari, anche in background, e di salvarli per visualizzarli offline, inoltre permette di ascoltare la musica in streaming senza limiti e interruzioni su YouTube Music Premium pagando un unico canone mensile.

In più Google offre agli abbonati a YouTube Premium la possibilità di testare nuove funzioni in anteprima e di fornire un feedback in merito.

Per gli utenti paganti la società ora ha avviato il test di una novità che dovrebbe migliorare la navigazione all’interno dei video.

YouTube testa una navigazione migliore per i video

Google sta sperimentando una nuova esperienza utente per quanto riguarda la ricerca di un punto specifico di un video, attraverso delle miniature che vengono visualizzate in un formato più grande durante lo scorrimento del contenuto utilizzando l’apposita barra di navigazione.

Per provare la novità in anteprima gli utenti Premium devono accedere alle impostazioni dell’app YouTube toccando l’immagine del proprio profilo e selezionare la voce “Prova nuove funzionalità”. Questa novità sarà in sperimentazione fino a metà agosto 2023.

Il team di YouTube sta testando anche una nuova gesture per guardare video a velocità 2x, inoltre ha recentemente lanciato una funzione che rivoluzionerà lo sport in diretta.