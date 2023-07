In diverse occasioni ci avete visto tessere le lodi dell’ultimo flagship realizzato da Samsung, nonostante qualche incertezza infatti Galaxy S23 Ultra è certamente uno degli smartphone più apprezzati dalla community di appassionati e dagli addetti ai lavori.

Il colosso coreano ha svolto un ottimo lavoro nello sviluppo del dispositivo in questione, tanto da riuscire a convincere diversi utenti ad acquistarne uno, magari attirati da qualche funzionalità in particolare; alcuni di questi utenti però, negli ultimi tempi, hanno iniziato a storcere il naso perché sembra che Samsung abbia rimosso di nascosto una funzionalità dedicata ai video 8K.

Samsung disabilita la funzione High Bitrate Videos per la registrazione video 8K

Stando a quanto riportato da diversi utenti su Reddit, sembra che Samsung abbia disabilitato la funzione High Bitrate Videos con l’aggiornamento di sicurezza di giugno, senza però avvisare gli utenti del cambiamento, il changelog dell’update infatti non menzionava nulla al riguardo.

Coloro i quali hanno acquistato un Galaxy S23 Ultra proprio in virtù delle potenzialità nel campo della registrazione video non sono felici della decisione arbitraria dell’azienda, soprattutto non sono felici di non essere stati avvisati e di non poter riattivare l’opzione in questione: al momento High Bitrate Videos è infatti disattivata di default su tutti i dispositivi che hanno installato l’aggiornamento di giugno 2023, nonostante l’opzione sia ancora presente nelle Impostazioni della fotocamera, nella sezione Opzioni video avanzate, essa non è attivabile dagli utenti.

Non è chiaro a cosa sia dovuta la decisione della società, alcuni utenti in passato si sono lamentati di una fluidità non adatta nella registrazione video 8K con l’opzione in questione attiva, Samsung potrebbe dunque aver deciso di disabilitarla per tutti in attesa di implementare alcuni miglioramenti.

Il fatto che l’opzione sia tutt’ora visibile nelle impostazioni (nonostante non sia attivabile) e non sia stata completamente rimossa, fa ben sperare sulle presunte intenzioni dell’azienda di renderla nuovamente disponibile nel prossimo futuro, anche se al momento non ci sono informazioni ufficiali in merito. Ciò che è certo è che Samsung avrebbe dovuto avvisare gli utenti possessori di un Galaxy S23 Ultra, indicando chiaramente nel changelog dell’aggiornamento questa modifica.

